Политика
Lenta.ruМИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа. Запись доступна на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
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Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика
Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 13:23
Политика
Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru 11:20
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Автоспорт
Себастьян Феттель стал лучшим на Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Пилот Ferrari Себастьян Феттель (Германия) выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1".
Вестник Кавказа 12:21
Происшествия
На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими
Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.
REGNUM 11:51
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском 09:33
Авто
Mazda отзывает в России более 200 кроссоверов Mazda CX-9
32CARS.ru 20 сентября в 04:26
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Игры
The Guardian назвал лучшие видеоигры XXI века
Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
REGNUM 05:30
Армия и оружие
Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе
15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.
ИА Новороссия 20 сентября в 14:24
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Гаджеты
Xiaomi показал несколько тизеров смартфона Mi Mix Alpha
Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил тизеры, на которых показан новый смартфон Mi Mix Alpha.
Профиль 20 сентября в 12:18
Политика
Трамп согласился поговорить с Ираном о мире
Ранее Иран сообщил, что представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона в вопросе безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, отмечает агентство.
Lenta.ru 13:35
Политика
Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru 11:44
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ
Газета.Ru 13:25
Наука
Нейросети помогли дорисовать картины с полотен Пабло Пикассо
Британские разработчики предложили использовать алгоритмы переноса стиля между изображениями для восстановления произведений искусства, закрашенных художниками в другие картины.
N+1 вчера в 06:16
Футбол
Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:59
Единоборства
Беспорядками завершился турнир UFC в Мехико
Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками.
DixiNews 06:22
Гаджеты
Xiaomi опубликовала исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi опубликовала код ядра своего смартфон Redmi Note 8, который был представлен пару недель назад.
UfaTime.ru 03:32
Культура
Как бы выглядели американские супергерои на советских агитационных плакатах
Playboyrussia.com 06:49
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Технологии
МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег
В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.
Ferra 13:26
Авто
«Копейку» с турбомотором от «Лянчи» выставили на продажу в Литве
Взяв за основу старый ВАЗ-2101, Миндаугас полностью заменил "начинку" машины.
Wroom.ru вчера в 16:01