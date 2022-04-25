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МИД объявил о высылке из России 40 сотрудников дипмиссии Германии

Москва объявила 40 сотрудников посольства Германии персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку российских диппредставителей, соответствующую ноту получил посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр, сообщает
 МИД России.
Lenta.ru
Власти России объявили персонами нон грата 40 немецких дипломатов.
URA.Ru
"Послу ФРГ была вручена нота об объявлении persona non grata 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на решение Правительства ФРГ", — говорится в сообщении ведомства.
Life.ru
Отмечается, что российская сторона считает неприемлемым заявление главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок о том, что работа сотрудников российского посольства была нацелена на подрыв «свободы Германии и единства немецкого общества».
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Подробнее о событии

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