Удары Киева по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.