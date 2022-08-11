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МИД: объявление в Латвии России «спонсором терроризма» противоречит международному праву

МИД отреагировал
 на решение властей Латвии признать Россию "спонсором терроризма" и призыв перестать выдавать визы гражданам страны.
РИА Новости
Также МИД РФ заявил о несоответствии решения сейма Латвии по России международному праву и призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями.
Комсомольская правда
В МИД РФ отметили, что "данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН".
ТАСС
Российская сторона рассматривает заявление Сейма Латвии, призывающее остановить выдачу виз российским туристам, в качестве ставшей "камертоном" внешней политики Вильнюса русофобии, - цитирует информацию МИД официальный сайт ведомства.
ТУТ НЬЮС

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