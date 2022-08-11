В МИД РФ отметили, что "данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН".
Российская сторона рассматривает заявление Сейма Латвии, призывающее остановить выдачу виз российским туристам, в качестве ставшей "камертоном" внешней политики Вильнюса русофобии, - цитирует информацию МИД официальный сайт ведомства.
Истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в военной спецоперации на Украине, заявил в интервью газете "Красная Звезда" командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.
Удары Киева по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.