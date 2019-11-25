с чего всё началось

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

Происшествия В Пскове задержали подозреваемого в нападении на детского врача Правоохранители задержали в Пскове подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы.

Культура Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.

Авто Автомобили в России подорожают уже с Нового года Средний рост ставки утильсбора в сегменте легковых автомобилей составит 110,7%. Меньше всего сбор вырастет для машин с двигателем до 1,0 л – чуть менее, чем в полтора раза, больше всего – для автомобилей с моторами от 3,5 л, за которые придется заплатить на 145% больше.

Общество В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.

Интернет Эксперт рассказал, как после покупки «умного» устройства не стать мишенью для хакеров Многие россияне хотят приобрести себе или получить в подарок на Новый год "умные" устройства, однако прежде чем воспользоваться ими, пользователю стоит предпринять некоторые меры, чтобы дистанционно не стать жертвой злоумышленника, рассказал РИА Новости старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности компании Avast Мартин Хрон.

Единоборства Отец Хабиба дал совет Кокляеву перед боем с Емельяненко Бой между Емельяненко и Кокляевым состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» по правилам бокса и будет показан в прямом эфире телеканалом «РЕН ТВ».

Спорт CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.

Политика Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа Москва скептически настроена по вопросу вероятности проведения встречи лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

Политика Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам» Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

Футбол Миранчук согласился перейти в «Ювентус» Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».

Энергетика Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня» По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.

Политика «Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России «Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.

Общество Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».

Футбол Фанаты «Реала» освистали Неймара в Мадриде Болельщики мадридского "Реала" освистали бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Marca.

Здоровье В Госдуме прокомментировали ситуацию с медосмотром водителей Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Nation News оценил ситуацию с медосмотром для водителей.

Происшествия МВД Украины признало детского омбудсмена виновным в ДТП под Киевом Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба, госпитализированный после аварии с участием своего автомобиля в Киевской области, является виновником данного ДТП, заявили в украинском МВД.

Политика США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства США и Болгария договорились о мерах по укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении американского президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова.

Политика Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.

Общество В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования арестована Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.

Общество Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.

Авто Lada Vesta с вариатором вышла на рынок В дилерских центрах АвтоВАЗ стартовала продажа седанов, универсалов и кросс-версий модели Lada Vesta, оснащаемых бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и 1,6-литровым 113-сильным мотором Renault H4Mk.

Армия и оружие Численность британской армии планируют значительно сократить Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.