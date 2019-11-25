Политика
Газета.RuМИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Читать в источнике
Оценить193
с чего всё началось
«22 ноября в Гааге межгосударственный арбитражный трибунал... принял своё первое постановление, утвердившее порядок работы и правила процедуры арбитража», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.RT на русском08:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Происшествия
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на детского врача
Правоохранители задержали в Пскове подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы.
RT на русском 12:47
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Евразия Daily 05:35
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Авто
Автомобили в России подорожают уже с Нового года
Средний рост ставки утильсбора в сегменте легковых автомобилей составит 110,7%. Меньше всего сбор вырастет для машин с двигателем до 1,0 л – чуть менее, чем в полтора раза, больше всего – для автомобилей с моторами от 3,5 л, за которые придется заплатить на 145% больше.
АвтоВести 04:07
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
RT на русском 18:44
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Интернет
Эксперт рассказал, как после покупки «умного» устройства не стать мишенью для хакеров
Многие россияне хотят приобрести себе или получить в подарок на Новый год "умные" устройства, однако прежде чем воспользоваться ими, пользователю стоит предпринять некоторые меры, чтобы дистанционно не стать жертвой злоумышленника, рассказал РИА Новости старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности компании Avast Мартин Хрон.
ПРАЙМ 19:15
Единоборства
Отец Хабиба дал совет Кокляеву перед боем с Емельяненко
Бой между Емельяненко и Кокляевым состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» по правилам бокса и будет показан в прямом эфире телеканалом «РЕН ТВ».
Sport24.ru 05:06
Спорт
CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости 14:59
Политика
Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа
Москва скептически настроена по вопросу вероятности проведения встречи лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Газета.Ru 19:20
Политика
Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам»
Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
Известия 17:49
Футбол
Миранчук согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
ProstoProSport 05:34
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM 12:40
Политика
«Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК 17:21
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
RT на русском 04:42
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Футбол
Фанаты «Реала» освистали Неймара в Мадриде
Болельщики мадридского "Реала" освистали бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Marca.
Газета.Ru 13:00
Здоровье
В Госдуме прокомментировали ситуацию с медосмотром водителей
Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Nation News оценил ситуацию с медосмотром для водителей.
RT на русском 10:55
Происшествия
МВД Украины признало детского омбудсмена виновным в ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба, госпитализированный после аварии с участием своего автомобиля в Киевской области, является виновником данного ДТП, заявили в украинском МВД.
RT на русском 18:03
Политика
США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства
США и Болгария договорились о мерах по укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении американского президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова.
РИА Новости 18:11
Политика
Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru 07:10
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
RT на русском 09:36
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Авто
Lada Vesta с вариатором вышла на рынок
В дилерских центрах АвтоВАЗ стартовала продажа седанов, универсалов и кросс-версий модели Lada Vesta, оснащаемых бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и 1,6-литровым 113-сильным мотором Renault H4Mk.
Picsnews.net 06:41
Армия и оружие
Численность британской армии планируют значительно сократить
Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.
Известия вчера в 07:16
Происшествия
Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
REGNUM 17:29