с чего всё началось

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество В Подмосковье на коров надели VR-очки О тестировании прототипа очков виртуальной реальности для улучшения условий содержания коров на одной из подмосковных ферм сообщили 25 ноября в пресс-службе регионального минсельхоза РФ.

Спорт WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады 1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Экономика Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет.

Происшествия Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

Общество Тестирование кандидатов на пост сити-менеджера началось в Чите На пост сити-менеджера претендуют исполняющий обязанности главы администрации Александр Сапожников, бывший депутат читинской гордумы Валерий Афицинский, глава общественной организации «Боевое братство» Сергей Караев и руководитель компании «Деловой центр» Сергей Паршаков Тестирование продлится 40 минут, затем начнутся индивидуальные собеседования.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Фигурное катание Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.

Авто Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.

Происшествия Молодая женщина пропала в Южно-Сахалинске Женщина пропала из съемной квартиры в ночь с 24 на 25 ноября. Дверь осталась открытой, ничего не пропало.

Происшествия 30 школьников в Нижегородской области отравились газом Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Технологии Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.

Кино В ролике новых «Звездных войн» показали летающих штурмовиков Создатели девятого эпизода «Звездных войн» опубликовали часть экшн-сцены из фильма, в ходе которой Финн, Рей и Чуи вместе с дроидами спасаются от преследования штурмовиков.