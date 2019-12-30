с чего всё началось

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Армия и оружие В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.

Происшествия «Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.

Политика Эксперт объяснил решение Allseas по «Северному потоку — 2» страхом Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.

Происшествия В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Спорт ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо в адрес организации от российских спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.

Шоу-бизнес Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».

Технологии В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Культура Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».