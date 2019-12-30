Общество
РБКМИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:26, Ашберн
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Кино
Сыгравшие декабристов актеры затруднились с ответом на вопрос о декабристах
Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева — декабриста, которого как раз помиловал Александр II, не знал ответ на вопрос.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Политика
Эксперт объяснил решение Allseas по «Северному потоку — 2» страхом
Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.
Происшествия
В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских
Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны
Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Общество
Новый аэропорт Иркутска предлагают построить в Хомутово
Новый аэропортовый комплекс может быть построен в Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Спорт
ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо в адрес организации от российских спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Гаджеты
Представлены новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color
Представлены умные смарт-часы Xiaomi Watch Color, купить которые можно будет с 3 января.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Футбол
Павел Мамаев прокомментировал историю со своим заключением в колонии
Футболист признался, что извлек урок из той истории. Игрок «Ростов» Павел Мамаев рассказал, чем для него запомнился уходящий год.
Шоу-бизнес
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Наука
В Канаде найдено древнейшее свидетельство родительской заботы
В Новой Шотландии на острове Кейп-Бретон палеонтологи обнаружили древнейшее свидетельство родительской заботы.
Энергетика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Культура
Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
Авто
Kia Seltos успешно прошел краш-тест ANCAP
Общество
«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»
Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Космос
Ученые NASA представили марсоход «Марс 2020»
NASA сообщило, что во время миссии «Марс-2020» будет искать окаменелости существ, которые могут содержать свидетельства древней микробной жизни на планете.