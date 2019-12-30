Общество

РБКРБКМИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
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МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении
 ведомства в Facebook.
РБК11:55

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МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

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Говорит Москва09:11
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