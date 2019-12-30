с чего всё началось

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Происшествия Мама ребенка с простреленной головой попросила Рошаля спасти его Мать семилетнего Егора, который может умереть из-за попадания ему пули в голову, попросила помощи у врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Политика Посольство РФ в Польше напомнило властям республики о вкладе СССР в победу над фашизмом Посольство России в Варшаве ответило в понедельник на заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который ранее опубликовал документ, в котором изложил польскую позицию в отношении исторических событий прошлого века и Второй мировой войны, в том числе по пакту Молотова - Риббентропа.

Общество Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.

Происшествия В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.

Наука Свет в энергию: как работают солнечные батареи Солнечные батареи отличаются относительно небольшим коэффициентом полезного действия (около 10-25% и лишь немногие имеют КПД порядка 40%, но в перспективе он может вырасти до 85%), а кроме того такие панели имеют ряд существенных недостатков.

Политика Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января Россия и Украина договорились обнулить все взаимные претензии по газу с 1 января 2020 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу Россия 24.

Авто Бренд Haval высадится в Индии с тремя моделями Версия H4 Pro (на фото) выделяется только декором. Концерн Great Wall намерен к 2021 году запустить в Индии свой кроссоверный бренд Haval.