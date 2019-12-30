Общество

РБКРБКМИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
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МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении
 ведомства в Facebook.
РБК11:55

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МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

РБК11:55

В МИД РФ опровергли данные о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Газета.Ru11:46

МИД отрицает дорогой корпоратив «в стиле Гэтсби»

News.ru10:53

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Эхо Москвы11:30

МИД прокомментировал информацию о вечеринке в стиле Гэтсби с реками шампанского

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МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

РИА Новости10:34

Сотрудники учреждения при МИДе решили устроить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»

Говорит Москва09:11
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
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В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
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В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
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