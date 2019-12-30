Общество
РБКМИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
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Политика
Сердюков переизбран на посту главы совета директоров ОАК
Совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» переизбрал председателем бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, говорится в сообщении корпорации.
Происшествия
Мама ребенка с простреленной головой попросила Рошаля спасти его
Мать семилетнего Егора, который может умереть из-за попадания ему пули в голову, попросила помощи у врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Политика
Посольство РФ в Польше напомнило властям республики о вкладе СССР в победу над фашизмом
Посольство России в Варшаве ответило в понедельник на заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который ранее опубликовал документ, в котором изложил польскую позицию в отношении исторических событий прошлого века и Второй мировой войны, в том числе по пакту Молотова - Риббентропа.
Политика
Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане
Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Футбол
Футболист «Зенита» Малком сменил имидж
Футбол
Мино Райола: На Холанда претендовали 12 клубов
Ранее норвежца связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие европейские клубы.
Армия и оружие
В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
Единоборства
Емельяненко рассказал, как готовится к бою с Кадыровым
Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как проводит подготовку к бою с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Происшествия
В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Экономика
С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей
В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги
Трехмесячную девочку, оставленную матерью на обочине дороги в Кузбассе, нашли мертвой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Транспорт
Киев возобновил движение поездов в прифронтовой зоне Донбасса, прекращенное в 2014 году
С сегодняшнего дня на участке Фенольная - Скотоватая, что в районе прифронтового населенного пункта Верхнеторецкое, началось движение пригородных поездов, остановленное в 2014 году.
Наука
Свет в энергию: как работают солнечные батареи
Солнечные батареи отличаются относительно небольшим коэффициентом полезного действия (около 10-25% и лишь немногие имеют КПД порядка 40%, но в перспективе он может вырасти до 85%), а кроме того такие панели имеют ряд существенных недостатков.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
Россия и Украина договорились обнулить все взаимные претензии по газу с 1 января 2020 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу Россия 24.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Армия и оружие
МИД призвал «Хезболлу» и США воздержаться от ударов в Сирии и Ираке
Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки Катаиб Хезболлы (KH) по иракским базам".
Авто
Бренд Haval высадится в Индии с тремя моделями
Версия H4 Pro (на фото) выделяется только декором. Концерн Great Wall намерен к 2021 году запустить в Индии свой кроссоверный бренд Haval.
Общество
В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному
В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Энергетика
«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
Космос
Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье
Политика
В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу
Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.