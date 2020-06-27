Статья The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане является вбросом. Об этом заявили в МИД, передает ТАСС.

МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане

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