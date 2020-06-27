Политика

Газета.RuГазета.RuМИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
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МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане

РБК04:20

МИД назвал фейком сообщения о причастности разведки РФ к убийствам в Афганистане

Коммерсантъ05:39

МИД назвал статью NYT о действиях России в Афганистане вбросом

РИА Новости03:49

Власти США не комментируют статью NYT о России в Афганистане

ТАСС10:32

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

Газета.Ru03:38

Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

Lenta.ruвчера в 17:34

Разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане

News.ruвчера в 16:44
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

РБК 10:33
3,1K
Происшествия

В Тюмени в пансионате для престарелых выявлен очаг коронавируса

В Тюмени в пансионате престарелых людей «Комфорт» обнаружен очаг коронавируса.
Уральский меридиан 11:17
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
1,5K
Кино

Белые актеры отказались озвучивать темнокожих персонажей «Симпсонов»

Культуромания 03:17
95
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Глава ОНК Наталья Чернышева выразила мнение, что в министерстве прислушались к просьбам по поводу поддержки в отношении ресурсосберегающих фирм, но следует помнить, что подобные действия могут спровоцировать приход к противоположным итогам.
Live24 04:42
52
Политика

Памфилова попросила считать наблюдателей на голосовании партнерами

Наблюдателей на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию следует воспринимать как партнеров и реагировать на выявляемые ими недоработки с благодарностью.
РБК 07:15
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Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
30
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
926
Общество

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ 10:56
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Экономика

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
1
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
2,2K
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком

Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
3
Гаджеты

Глава Xiaomi Лей Цзюнь назвал свои любимые смартфоны бренда

Еще одним любимым смартфоном Цзюня является Xiaomi Mi 10 Pro. При этом он отнес данный гаджет к верхнему сегменту рынка.
Evo-rus.com 10:05
1
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Футбол

Николич назвал Слуцкого лучшим тренером России

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем 24-го тура Тинкьофф чемпионата России с «Рубином» назвал своего коллегу Леонида Слуцкого лучшим тренером страны.
Спорт-Экспресс 10:26
Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
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Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
1
Экономика

Названа выгодная альтернатива банковским вкладам

Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
Lenta.ru 07:11
12
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
951
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
27
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,4K
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

РИА Новости вчера в 23:21
804
Общество

«Невозможно забыть»: китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни

РИА Новости 10:12
Шоу-бизнес

Бывшая жена Башарова написала на него заявление в полицию

НТВ 07:45
3
Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
1,3K
Экономика

Испания начала раздавать деньги гражданам просто так

Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так.
Lenta.ru вчера в 22:00
9
Общество

Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту

«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
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