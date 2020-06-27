Политика
Газета.RuМИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Читать в источнике
Оценить820
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Политика
Макрон сообщил о намерении вскоре посетить Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что диалог Парижа с Москвой продвигается и он вскоре намерен посетить Россию.
ТАСС 07:09
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Общество
Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса
Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории.
РИА Новости 07:04
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Происшествия
Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию.
РИА Новости 09:53
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Политика
Facebook изменил написание Киева
В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия 09:42
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Гаджеты
Три лучшие особенности Android 11 окажутся недоступны для ряда смартфонов
Три лучшие особенности новой операционной системы Android 11 окажутся недоступны для ряда смартфонов.
Актуальные Новости 09:15
Общество
«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Интерфакс 08:37
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Общество
Ростуризм составил список стран с действующими ограничениями на въезд
Российское Федеральное агентство по туризму составило и опубликовало список стран, в которых действуют ограничительные меры на въезд, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
NewInform вчера в 19:28
Футбол
Клопп назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что лучшим специалистом в мире стоит называть Хосепа Гвардиолу, который работает в «Манчестер Сити».
Матч ТВ 09:36
Армия и оружие
Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Piter.tv вчера в 02:07
Транспорт
Жители Сестрорецка пожаловались на невозможность сесть в электричку на «Яхтенной»
АБН 08:56
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
Футбол
Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»
Газета.Ru 08:02
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького.
РИА Новости 05:20
Политика
Зеленский заявил о намерении вернуть Крым и людей
Piter.tv вчера в 13:19
Авто
АвтоВАЗ не справляется с выпуском Lada Xray
Месяц назад в Сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ снимет с конвейера машины семейства Lada Xray из-за падающего спроса.
SpeedMe 04:05
Шоу-бизнес
Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака
Супруги начали процедуру расторжения брака еще в марте этого года.
StarHit.ru 25 июня в 10:32
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 25 июня в 12:48
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
Как сообщает портал «Цена Авто», отныне за базовую версию модели Haval F7 просят 1 миллион 489 тысяч рублей, что соответствует прежней цене.
Daily-Motor.Ru 06:40
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Экономика
В Краснодарском крае опубликованы тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Как передает АиФ, расценки будут проиндексированы в плановом порядке с 1 июля. Опубликованы приблизительные тарифы.
Южный Федеральный 06:44
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов
Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, предусматривающий тюремное заключение за их осквернение.
Gazeta.SPb 01:09