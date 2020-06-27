В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

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