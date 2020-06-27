Политика

Газета.RuГазета.RuМИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
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МИД назвал фейком сообщения о причастности разведки РФ к убийствам в Афганистане

Коммерсантъ05:39

МИД назвал статью NYT о действиях России в Афганистане вбросом

РИА Новости03:49

Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

Lenta.ruвчера в 17:34

МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане

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МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

Газета.Ru03:38

В МИД РФ назвали статью NYT о России в Афганистане вбросом американской разведки

ТАСС03:36

Разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане

News.ruвчера в 16:44
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество

Microsoft закрывает розничные точки по всему миру

Компания Microsoft заявила, что закрывает почти все свои оффлайн магазины по всему миру, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии с марта 2020 года.
Э Вести 06:43
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Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
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Политика

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
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Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
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Общество

Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов на рекламе в Facebook

Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов после того, как несколько глобальных корпораций отказались размещать свою рекламу в Facebook.
Российская газета 05:33
4
Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today вчера в 14:10
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Здоровье

Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
3
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках

Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ вчера в 06:07
13
Авто

Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»

Проект обновленного УАЗ "Патриот", который известен под прозвищем "Русский Прадо", реализован не будет.
Новые автомобили вчера в 10:24
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
7
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
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Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК 06:33
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Экономика

В Краснодарском крае с 1 июля вырастет плата за услуги ЖКХ

ВОДА Стоимость потребления холодной воды для жителей Армавира с июля вырастет на 1 рубль 48 копеек и составит 43,98 рублей за кубометр воды.
Армавирский собеседник 02:34
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Политика

Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает ТАСС.
Expert.ru вчера в 07:07
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки умерли 4 пациента с коронавирусом

Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерли 67 взрослых пациентов с коронавирусом: 32 — от COVID-19, 32 – по иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Kursk.com 03:53
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Шоу-бизнес

Егор Крид обогнал Тимати по доходам в списке Forbes

Недавно Forbes составил список 40 самых успешных знаменитостей до 40 лет. В основном в рейтинг вошли спортсмены и звезды шоу-бизнеса.
Lisa.ru 06:00
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Общество

Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
Российская газета 07:41
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Футбол

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Супруги прожили вместе почти 23 года, в браке с Марией у 46-летнего шоумена родились сын и дочь.
Аргументы и Факты вчера в 08:13
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Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Общество

Памфилова заявила о намеренной дискредитации голосования вне помещения

Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что авторы сообщений о голосовании "на пеньках и в багажниках" намеренно дискредитируют процедуру голосования на дому и на придомовых территориях.
Российская газета 07:12
3
Технологии

В сети выставили на продажу данные 5 млн учащихся Skyeng

По данным газеты, сведения о некоторых клиентах, попавшие в базу, оказались подлинными. Skyeng не подтверждает факт утечки или взлома.
Forbes 05:42
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Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
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Космос

Модуль «Наука» будет запущен к МКС во втором квартале 2021 года

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен на орбиту к Международной космической станции во втором квартале 2021 года.
ТАСС 08:07
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