Политика
Газета.RuМИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
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с чего всё началось
Спецслужбы США пришли к выводу, что Россия тайно предлагала сторонникам запрещенного в РФ движения «Талибан» вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 18:23
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NYT: Россия тайно предлагала талибам вознаграждение за убийства военных США в Афганистане
Коммерсантъвчера в 18:23
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Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб. В самой компании факт утечки не подтверждают.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости 25 июня в 12:08
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Видеозапись испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» с штатной боевой частью было опубликовано на странице разработчика боеприпаса конструкторского бюро «Луч», 26 июня сообщает «Корреспондент.net».
ИА Красная Весна 03:34
Футбол
Газзаев: посмотрите, на какой уровень скатился Чалов
В субботу, 27 июня, депутат Госдумы РФ и экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уровне игроков «армейской» команды.
ГЛАС.RU 04:48
Шоу-бизнес
Фадеев сбросил 100 килограммов
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев сбросил 100 килограммов и показал себя на фото. Снимок опубликован в его Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 05:18
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Общество
Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма
Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней.
РБК 03:44
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Здоровье
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 2,4 %. Всего в регионе выявлено 1610 случаев COVID-2019.
Телепорт 02:53
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Автоспорт
Хэмилтона возмутили слова Экклстоуна о расизме чернокожих
Motorsport.com Россия 03:11
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
РИА Новости вчера в 23:21
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Политика
Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»
«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
RT на русском 05:06
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Общество
Фонд «Русь сидящая» закрывается из-за проигранного суда
По словам Романовой, Идрисова уволили из-за того, что он брал деньги с подзащитных, работая с ними от имени «Руси сидящей».
Прецедент-Новосибирск 01:13
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
РИА Новости 05:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова провела экскурсию по новой квартире за 120 млн рублей
Новая жилплощадь обошлась знаменитости в 120 миллионов рублей. В настоящий момент квартира непригодна для жизни.
Слово и Дело 04:36
Футбол
Первый тренер Соболева — о солидарных выплатах: «Не думаю, что „Динамо“ Барнаул получит 10,5 миллиона за Александра»
Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, поделился ожиданиями относительно солидарных выплат детской школе за подготовку игрока.
Матч ТВ 04:25
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качества новых автомобилей
Evo-rus.com вчера в 11:06
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
Наука
В Японии научились прогнозировать развитие болезней на три года вперед
Невские Новости 01:57
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком
Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
Происшествия
В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея Грудина
Грудин родился в 1969 г. Со дня создания возглавляо группу «Пионер», которую основал совместно со своими партнёрами в 2001 г. Указом мэра Москвы в августе 2012 г. был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».
Ведомости 04:43