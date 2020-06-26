Политика

Газета.RuГазета.RuМИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
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с чего всё началось
Спецслужбы США пришли к выводу, что Россия тайно предлагала сторонникам запрещенного в РФ движения «Талибан» вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане, сообщила газета The New York Times
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Общество

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

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