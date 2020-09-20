МИД опроверг слова Помпео о санкциях против Ирана в ООН
Смотрите также
Соловьев и Пелагея получили награды и звания из рук Любимовой
Пугачева и Галкин поздравили своих детей-близнецов с 7-летием
Умер ведущий телешоу «Русское лото» Михаил Борисов
В Минске начался женский «блестящий марш» против Лукашенко
Тихановская: не прошу видеть во мне будущего президента Белоруссии
Чимаев нокаутировал Мершарта на 17-й секунде боя
Тихановская: не прошу видеть во мне будущего президента Белоруссии
В центр Минска стягиваются автобусы с силовиками, БТР и спецтехника
МИД опроверг слова Помпео о санкциях против Ирана в ООН
Чимаев нокаутировал Мершарта на 17-й секунде боя
ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Заявление США о возобновлении санкций против Ирана является спекуляциями, говорится в сообщении МИД России. В Москве указали, что слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Совет безопасности ООН также введет ограничения против Тегерана, попросту обман.В источнике
С чего всё началось
«Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана», - говорится в сообщении на сайте
российского внешнеполитического ведомства.
Подробнее о событии