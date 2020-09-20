Заявление США о возобновлении санкций против Ирана является спекуляциями, говорится в сообщении МИД России. В Москве указали, что слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Совет безопасности ООН также введет ограничения против Тегерана, попросту обман.

С чего всё началось «Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. ТК Звезда 02:24