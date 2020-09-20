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Газета.Ru
Газета.Ru

МИД опроверг слова Помпео о санкциях против Ирана в ООН

Заявление США о возобновлении санкций против Ирана является спекуляциями, говорится в сообщении МИД России. В Москве указали, что слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Совет безопасности ООН также введет ограничения против Тегерана, попросту обман.В источнике
С чего всё началось
«Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана», - говорится в сообщении на сайте
 российского внешнеполитического ведомства.
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