Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер". Произведение называется "Выстрел в тайге" и описывает случай в охваченном огнем лесу.
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Лавров написал стихотворение о «трещавшем в тайге пожаре»

РБК04:33

Опубликовано новое стихотворение Сергея Лаврова

RT на русском03:40

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

РИА Новости03:47

МИД обнародовал стихи Лаврова о пожаре в лесу

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Лавров сочинил стих о пылающей в пожаре тайге

URA.Ru03:49

Лавров написал стихотворение для «Русского пионера»

РЕН ТВ02:59

Лавров написал стихотворение для журнала «Русский пионер»

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Китайский автопроизводитель SАІС и General Motors представили новый бюджетный кроссовер, созданный их совместным предприятием Wuling Motors.
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