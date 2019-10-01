Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМИД опубликовал стихотворение Сергея Лаврова

В аккаунте МИД РФ в Facebook опубликовано стихотворение главы ведомства Сергея Лаврова «Выстрел в тайге». В нем описывается случай в горящем лесу с «невзрачным мужичком» и дедом-лесником.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Сергей Лавров написал стихи про деда-лесника с дымящимся стволом

Комсомольская правда07:38

Лавров написал стихотворение о «трещавшем в тайге пожаре»

РБК04:33

Опубликовано новое стихотворение Сергея Лаврова

RT на русском03:40

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

РИА Новости03:47

МИД обнародовал стихи Лаврова о пожаре в лесу

Московский Комсомолец03:46

Лавров написал стихотворение про возмездие за лесные пожары

Life.ru04:30

Лавров написал стихотворение для журнала «Русский пионер»

ТАСС02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

RT на русском 08:26
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Авто

Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class

После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.
SpeedMe 29 сентября в 23:15
Политика

Макрон рассказал о встрече с Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о беседе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был осужден в России за подготовку терактов в Крыму, а недавно вернулся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Московский Комсомолец 08:04
Шоу-бизнес

Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания

iReactor вчера в 16:40
Происшествия

В фонде Дятлова заявили о незаконной эксгумации тела участника группы

Газета.Ru 08:11
Политика

В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра

В Республике Крым разделили должности главы региона и председателя Совета министров РК.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Общество

Дима Билан извинился перед самарцами

РИА Новости 29 сентября в 14:45
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес

СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Сотрудники ФСБ допрашивают в Москве заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщило издание Baza.
Ведомости 11:54
Происшествия

В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Игры

Состоялся выход Call of Duty Mobile

Состоялся релиз мобильной версии Call of Duty Mobile.
The GEEK 07:39
Единоборства

Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье

Спорт-Экспресс 05:54
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске

Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru 11:30
Политика

Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Наука

Ученые опровергли пользу отказа от мяса

РЕН ТВ 11:35
Общество

Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Политика

В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся

В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.
Комсомольская правда 11:13
Экономика

Экономист-эмигрант Гуриев предсказал России смену власти в течение 10 лет

Российский экономист Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, несколько лет назад переехавший жить за границу, дал интервью блогеру Юрию Дудю.
Московский Комсомолец 09:48
Политика

Правила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Советский спорт вчера в 06:02
Здоровье

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Финансы

С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам

С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам. А для МФО действует запрет предоставлять займы под залог жилья.
NSP.ru 09:08
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика

Стало известно о попытке Порошенко ликвидировать Савченко

Рубан рассказал, что о приказе ликвидировать Савченко он узнал по телефону от одного из офицеров, с которыми контактировал, и передал эту информацию Надежде.
Lenta.ru 11:41
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное