Политика
Вечерняя МоскваМИД опубликовал стихотворение Сергея Лаврова
В аккаунте МИД РФ в Facebook опубликовано стихотворение главы ведомства Сергея Лаврова «Выстрел в тайге». В нем описывается случай в горящем лесу с «невзрачным мужичком» и дедом-лесником.
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Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
RT на русском 08:26
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class
После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.
SpeedMe 29 сентября в 23:15
Политика
Макрон рассказал о встрече с Сенцовым
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о беседе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был осужден в России за подготовку терактов в Крыму, а недавно вернулся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Московский Комсомолец 08:04
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Политика
В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра
В Республике Крым разделили должности главы региона и председателя Совета министров РК.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 29 сентября в 14:45
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Сотрудники ФСБ допрашивают в Москве заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщило издание Baza.
Ведомости 11:54
Происшествия
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина
В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Игры
Состоялся выход Call of Duty Mobile
Состоялся релиз мобильной версии Call of Duty Mobile.
The GEEK 07:39
Единоборства
Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье
Спорт-Экспресс 05:54
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске
Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru 11:30
Политика
Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Наука
Ученые опровергли пользу отказа от мяса
РЕН ТВ 11:35
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Политика
В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся
В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.
Комсомольская правда 11:13
Экономика
Экономист-эмигрант Гуриев предсказал России смену власти в течение 10 лет
Российский экономист Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, несколько лет назад переехавший жить за границу, дал интервью блогеру Юрию Дудю.
Московский Комсомолец 09:48
Политика
Правила получения российского гражданства могут измениться
Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт вчера в 06:02
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Финансы
С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам
С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам. А для МФО действует запрет предоставлять займы под залог жилья.
NSP.ru 09:08
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
Стало известно о попытке Порошенко ликвидировать Савченко
Рубан рассказал, что о приказе ликвидировать Савченко он узнал по телефону от одного из офицеров, с которыми контактировал, и передал эту информацию Надежде.
Lenta.ru 11:41
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01