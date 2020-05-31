Ведомство потребовало от компетентных органов США провести тщательное расследование инцидента, отмечает РИА Новости. Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, освещавших беспорядки, уже после разгона толпы протестующих.

МИД осудил инцидент с российским журналистом в Миннеаполисе

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