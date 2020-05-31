Политика
ПрофильМИД осудил инцидент с российским журналистом в Миннеаполисе
Ведомство потребовало от компетентных органов США провести тщательное расследование инцидента, отмечает РИА Новости. Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, освещавших беспорядки, уже после разгона толпы протестующих.
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