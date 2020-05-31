Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе

Москва расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД.
Читать в источнике
Комментировать228

Подробнее о событии

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

RT на русском08:51

В МИД РФ указали на проявлении жестокости к журналистам, освещающим протесты в США

ТАСС09:05

МИД отреагировал на применение газа против российского журналиста полицией США

Вести.Ru09:01

МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе

РИА Новости08:51

В МИД назвали недопустимыми нападения полицейских на журналистов в США

РБК10:02

МИД России призвал остановить полицейский произвол в США

Комсомольская правда08:47

МИД прокомментировал нападение на российского журналиста в Миннеаполисе

Известия08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

REGNUM вчера в 10:36
420
Космос

Crew Dragon с экипажем на борту пристыковался к МКС

Вашингтон, 31 мая 2020, 17:23 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту успешно пристыковался к Международной космической станции.
REGNUM 10:23
480
Общество

Май в Москве стал рекордно дождливым

Дождь, который шел в Москве ночью 31 мая, продолжился днем.
Коммерсантъ 11:01
20
Политика

Пушков объяснил отказ Меркель ехать в США на саммит G7

Еще Как сообщал Лайф, Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа принять очное участие в саммите "Большой семёрки".
Life.ru 03:32
107
Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
134
Футбол

«Шахтёр» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины

В рамках чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо».
RT на русском 11:56
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
889
Политика

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
328
Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости вчера в 01:39
1K
Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма

Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM вчера в 08:52
1,2K
Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

REGNUM 06:53
1,4K
Происшествия

В трех городах США ввели комендантский час из-за протестов

ТАСС вчера в 18:01
175
Кино

Дж. К. Симмонс появится в следующих фильмах о Человеке-пауке

OvideO.ru 11:36
Политика

Project Syndicate (США): синдром антироссийского помешательства (Project Syndicate)

Кремль действительно вмешивался в те выборы, чтобы ослабить позиции Хиллари Клинтон, и этим он в конечном итоге помог Дональду Трампу, однако последующее расследование не нашло доказательств явного «сговора», существование которого предполагалось многими ключевыми СМИ Америки.
ИноСМИ 07:14
Гаджеты

Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон

HotGeo 07:43
11
Общество

Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год

Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
2,5K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,1K
Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
82
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
392
Общество

В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции

«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка.
RT на русском 09:58
1
Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
732
Общество

Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений

Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет.
РБК 12:07
37
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
972
Армия и оружие

Русский ответ. Почему американцы не рискнут атаковать Россию

По мнению Кедми, если Вашингтон решит разместить свои военные базы на Тайване, то американцы столкнутся с сопротивлением КНР, поэтому военный конфликт между Вашингтоном и Пекином может развернуться на море.
BaltNews.lt 06:00
46
Происшествия

Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам

Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
11
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США нацеливаются на Крым

Свободная Пресса 09:01
Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 05:19
Кино

«Малыш Йода» мог выглядеть не так уж мило. Опубликованы первые арты

Российская газета 09:10
Общество

Воробьёв оценил ситуацию с подтоплениями из-за дождей в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в ряде муниципалитетов на фоне сильных ливней.
RT на русском 08:36
12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Миннеаполис
Город в США
Город на севере США, крупнейший город штата Миннесота и округа Хеннепин. Население - 422 331 человек. Находится на берегах реки Миссисипи. Миннеаполис примыкает к Сент-Полу, столице штата и второму городу по величине. Вместе они образуют столичный район «Города-близнецы». Агломерация - 3,6 млн человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное