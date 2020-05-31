Москва расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД.

МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе

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Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 134

Футбол «Шахтёр» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины В рамках чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо».

Политика Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем. 328

Политика Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае. 1,2K

Политика Project Syndicate (США): синдром антироссийского помешательства (Project Syndicate) Кремль действительно вмешивался в те выборы, чтобы ослабить позиции Хиллари Клинтон, и этим он в конечном итоге помог Дональду Трампу, однако последующее расследование не нашло доказательств явного «сговора», существование которого предполагалось многими ключевыми СМИ Америки.

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