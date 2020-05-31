Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе

Москва расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД.
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