с чего всё началось

Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело Ле Мезюрье было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал. Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки, в Стамбуле. Организация «Белые каски» получила широкую поддержку Запада.

МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» "Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Теннис Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.

Политика СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.

Общество В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.

Экономика Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.

Политика Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.

Спорт Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".

Космос NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной тайно женился Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.

Политика Мексика предоставила Моралесу политическое убежище Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Происшествия Появилось видео из квартиры доцента, обвиняемого в убийстве аспирантки В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как доцент Олег Соколов покупал пилу и скотч в магазине для расчленения 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Интернет YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».

Авто Названа стоимость Lada Vesta с вариатором Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Политика Савченко призвала Зеленского «не дать себя обмануть» Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с эмоциональным посланием, в котором призвала главу украинского государства «не быть лохом».

Музыка Составлен список песен, которые не надоедает слушать На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.

Наука Тайга оказалась источником парниковых газов Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета под руководством Катерины Мачаковой, показало, что бореальные леса Северного полушария служат источником закиси азота N2O — вещества, парниковая активность которого в 298 раз выше, чем у углекислого газа.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.

Политика Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.

Хоккей Сборной России Кубок Карьяла не удался Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.

Здоровье Во Владимирской области молодые врачи получат по 2 млн рублей С начала года они помогли привлечь в систему здравоохранения региона 21 врача и 4 фельдшеров.