Политика

RT на русскомRT на русскомМИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело Ле Мезюрье было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал. Представители «Белых касок» подтвердили смерть одного из основателей, бывшего сотрудника британской разведки, в Стамбуле. Организация «Белые каски» получила широкую поддержку Запада.
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с чего всё началось
«Причём информация подаётся в искажённом, заангажированном виде — звучат прямые намёки на причастность Москвы к этому происшествию», — заявили
 в министерстве.
RT на русском13:38

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«Опять эти русские?!» — неожиданный поворот в деле о смерти офицера британской разведки и создателя «Белых касок»

Rusvesna.su12:46

В МИД прокомментировали «российский след» в гибели основателя «Белых касок»

РИА Новости13:38

МИД РФ отверг намеки на причастность Москвы к смерти основателя «Белых касок»

Интерфакс13:03

МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

RT на русском13:38

МИД осудил намеки на причастность России к смерти помощника «Белых касок»

РБК14:34

В МИДе отвергают подозрения на причастность Москвы к смерти одного из основателей «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье

Эхо Москвы13:02

МИД отверг причастность России к смерти основателя «Белых касок»

Московский Комсомолец13:32
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Политика

Трамп назвал дату публикации новой стенограммы разговора с Зеленским

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Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

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Политика

Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»

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Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
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WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей

В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru 18:09
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Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»

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Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Общество

Изменение климата может снова «сделать Россию великой», пишут СМИ

Климатические изменения открывают для России бесценные возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильская газета Haaretz.
РИА Новости 18:45
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Экономика

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Наука

Вьетнамский олень обнаружен спустя почти 30 лет

Ранее ГЛАС сообщал о том, что редкий олень прожил 50 лет после «вымирания».
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Технологии

В США начали продавать водку из воздуха и воды

В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Хоккей

Артемий Панарин: «С Кравцовым особо не удалось пообщаться»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение Виталия Кравцова вернуться в Россию и доиграть этот сезон в КХЛ.
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Президент Боливии Моралес ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
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Общество

Парламент Боливии экстренно эвакуировали из-за беспорядков

Законодательное собрание Боливии эвакуировано из-за беспорядков, возобновившихся в столице страны.
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Теннис

Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
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Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
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Политика

Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику

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Общество

Сотрудники Нацбанка Украины задержаны по подозрению в хищении средств

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, среди задержанных - бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.
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Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском 18:45
Происшествия

Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА

Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей.
ТАСС 11:00
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк прокомментировала слова Разина о состоянии актрисы

Обо всем семья актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила через аккаунт в Instagram, созданный в поддержку болеющей звезды.
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Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории

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Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие

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СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
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Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Экономика

Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»

ООО "Межрегионразвитие" выиграло аукцион на покупку комплекса зданий Минэкономразвития России на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице в Москве, предложив за лот 2,8 миллиарда рублей.
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Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Общество

Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
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