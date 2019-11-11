Политика

RT на русскомRT на русскомМИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
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с чего всё началось
«Причём информация подаётся в искажённом, заангажированном виде — звучат прямые намёки на причастность Москвы к этому происшествию», — заявили
 в министерстве.
RT на русском13:38

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В МИД прокомментировали «российский след» в гибели основателя «Белых касок»

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