Политика
RT на русскомМИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
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с чего всё началось
«Причём информация подаётся в искажённом, заангажированном виде — звучат прямые намёки на причастность Москвы к этому происшествию», — заявили в министерстве.RT на русском13:38
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В МИД прокомментировали информацию о причастности РФ к гибели главы «Белых касок»
Национальная служба новостей13:43
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