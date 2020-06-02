Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

МИД оценил ситуацию вокруг продюсера Sputnik в США как «произвол полиции»

РБК14:45

МИД РФ потребовал от США не допускать полицейского произвола по отношению к журналистам

ТАСС13:52

В МИД РФ назвали недружественным шагом нападение полиции США на продюсера Sputnik

Известия14:11

МИД России: ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днём

RT на русском14:09

МИД РФ: ситуация с правами журналистов в США ухудшается с каждым днем

Комсомольская правда14:05

МИД РФ назвал «возмутительной жестокостью» действия полиции США в отношении журналистов

Коммерсантъ14:37

МИД ждет реакции правозащитников на инцидент с продюсером Sputnik в США

РИА Новости14:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Общество

Более 10 миллионов семей получили разовые выплаты на детей

Выплаты перечисляются для семей, где есть дети от трех до шестнадцати лет, на данный момент сумма выплаченных средств составляет 146 млрд. рублей.
ИА Красная Весна 02:17
6
Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
24
Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
5
Армия и оружие

В России определили условие применения ядерного оружия

В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
1,5K
Общество

Принятые в период коронавируса решения проверят на соблюдение прав

Нормативные акты, принятые в период пандемии коронавируса, проанализирует Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы.
Коммерсантъ 16:57
83
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала, что думает о Паулине Андреевой

Светлана Бонадрчук рассказала на YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" что думает о новой жене режиссера Паулине Андреевой.
РИА Новости 17:20
20
Происшествия

Полицейские в США обстреляли продюсера Sputnik

РЕН ТВ 09:17
138
Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
1,1K
Политика

Трамп пригрозил мобилизовать армию для прекращения беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить Вооруженные силы для прекращения массовых беспорядков в стране, начавшихся из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Фергана 00:32
353
Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
1K
Общество

В России выработают новые требования к общежитиям вузов

Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 16:15
1
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
179
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
2,9K
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
4
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
259
Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
3
Космос

«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
Взгляд.ру 13:50
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

РБК 15:04
508
Экономика

Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Известия 02:33
109
Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
857
Единоборства

Емельяненко опередил Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов MMA

Американский телеканал CBS в своем Instagram-аккаунте опубликовал рейтинг величайших бойцов в истории MMA.
Деловое.ТВ вчера в 12:38
Общество

Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге

Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
333
Общество

В Гидрометцентре рассказали о неоднородной погоде в июне

Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды стоит ждать россиянам в первый месяц лета.
Городовой вчера в 01:44
695
Общество

В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:29
11
Общество

В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды

Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44
705
Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
16
Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
122
Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
1,7K
Шоу-бизнес

Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион

Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
Телеканал 360° вчера в 19:52
41
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в СШАБольше новостей по теме
Главное