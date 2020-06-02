Напомним, полицейские несколько раз выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, освещавшую протесты в Вашингтоне, хотя она предъявила свою пресс-карту. Это уже не первый случай, когда журналисты страдают от полицейского произвола в США.

МИД потребовал защитить журналистов от полицейского произвола в США

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