Политика

НТВНТВМИД потребовал защитить журналистов от полицейского произвола в США

Напомним, полицейские несколько раз выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, освещавшую протесты в Вашингтоне, хотя она предъявила свою пресс-карту. Это уже не первый случай, когда журналисты страдают от полицейского произвола в США.
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