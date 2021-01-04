МИД отреагировал картиной с изображением отступающего Наполеона на слова Помпео о России
МИД России отреагировал в своем Twitter на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении России была жестче, чем при каком-либо другом главе государства.В источнике
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