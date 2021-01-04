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МИД отреагировал картиной с изображением отступающего Наполеона на слова Помпео о России

МИД России отреагировал в своем Twitter на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении России была жестче, чем при каком-либо другом главе государства.В источнике
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RT на русском

МИД России отреагировал на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона

RT на русскомвчера в 07:58
Политическая Экспертиза

МИД остроумно ответил на заявления Помпео о жесткой политике США против РФ

Политическая Экспертизавчера в 23:28
ТАСС

МИД России ответил на слова Помпео о жестком курсе в отношении Москвы

ТАССвчера в 05:12
Вечерняя Москва

МИД РФ ответил на высказывания Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы»

Вечерняя Москвавчера в 00:01
РИА Новости

МИД ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона

РИА Новостивчера в 06:24
ФАН

МИД РФ ответил на выпад Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы»

ФАНвчера в 21:36
Взгляд.ру

МИД России в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы»

Взгляд.рувчера в 19:39

Советник Байдена планирует договориться с Москвой по СНВ-3 и наказать ее

Новая администрация США намерена «быстро продвигаться» в переговорах с Москвой по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но в то же время полна решимости заставить Кремль «заплатить» за крупнейшую кибератаку.
BFM.ruвчера в 14:43