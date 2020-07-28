МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.В источнике
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МИД РФ призвал мировое сообщество отреагировать на блокировку аккаунтов «Царьграда»
Коммерсантъвчера в 14:43