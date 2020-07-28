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Lenta.ru
Lenta.ru

МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.В источнике
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Коммерсантъ

МИД РФ призвал мировое сообщество отреагировать на блокировку аккаунтов «Царьграда»

Коммерсантъвчера в 14:43
Царьград

Пусть русские деградируют и не помнят о победах: Чего добивается Google, объяснила Мизулина

Царьградвчера в 14:14
Известия

МИД РФ призвал дать ответ на блокировку «Царьграда» компанией Google

Известиявчера в 13:39
RT на русском

МИД прокомментировал блокировку аккаунта «Царьграда ТВ» на YouTube

RT на русскомвчера в 13:28
Московский Комсомолец

МИД отреагировал на блокировку «Царьграда»

Московский Комсомолецвчера в 13:04
ТАСС

МИД РФ призвал международное сообщество отреагировать на блокировку аккаунтов «Царьграда»

ТАССвчера в 13:07
Газета.Ru

МИД РФ назвал цинизмом блокировку «Царьграда» компанией Google

Газета.Ruвчера в 15:39
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Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе

Проведенные исследования говорят о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, была вода и поверхность планеты обладала защитой от воздействия солнечной радиации, отметил Брайденстайн.
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Известиявчера в 00:58

Киев обратился к генсеку ООН из-за российского парада в Севастополе

В письме постпреда страны при ООН Сергея Кислицы утверждается, что Киев расценивает парад в «оккупированном» Севастополе как «нарушение норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины».
Московский Комсомолец22:03
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НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

НАСА определило состав следующей пилотируемой миссии Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится на орбиту весной 2021 года, сообщило американское космическое ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 11:00
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FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости17:59
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Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе

Кремль сообщает, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили возможности разрешения ситуации с кризисом внутри Украины.
CT newsвчера в 16:43
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Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку

Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург27 июля в 06:43
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Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади рано утром в среду выпустил указ о назначении губернатором Адена одного из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
РИА Новости21:05
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