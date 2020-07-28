Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
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МИД РФ призвал мировое сообщество отреагировать на блокировку аккаунтов «Царьграда»

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:38, Ашберн
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Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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В Калининградской области 3 тысячи человек из разных возрастных групп проверят на наличие антител к коронавирусу.
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Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
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Второй волны коронавируса в России не будет, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью "Эху Москвы".
Газета.Ru 16:02
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Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
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Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида

Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
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Бывший муж Наргиз умер в возрасте 54 лет

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Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
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Матч в Екатеринбурге у уфимцев запланирован на 21 тур, который пройдет не в феврале, а 5 – 8 марта.
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