Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий российского внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось

В МИД считают, что фейками о смертности в РФ западные СМИ отвлекают от проблем своих стран

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных.
ТАСС11:21

Подробнее о событии

МИД назвал фейком статьи о заниженной смертности от коронавируса в России

Lenta.ru12:14

МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

RT на русском11:26

МИД объяснил, почему западные СМИ используют фейки о COVID-19 в РФ

РЕН ТВ11:37

В МИДе назвали фейки о смертности в России попыткой Запада скрыть свои проблемы

Известия11:34

МИД объяснил рост числа фейков за рубежом о гибели от COVID-19 в России

News.ru11:52

В МИД считают, что фейками о смертности в РФ западные СМИ отвлекают от проблем своих стран

ТАСС11:21

МИД прокомментировал статьи о статистике по коронавирусу в России

РИА Новости11:21
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
4,1K
Общество

Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору

Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
688
Футбол

Балотелли рассказал о поедании картона на карантине

ProstoProSport 14:57
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК вчера в 05:00
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Политика

Страны Восточного Средиземноморья осудили политику Турции

Министры осудили совершаемые Турцией действия в исключительной экономической зоне Кипра и её территориальных водах, что является явным нарушением норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву.
News.ru 11 мая в 14:58
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Политика

Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Футбол

ФИФА узнала о применении допинга футболистами сборной России

В числе предполагаемых нарушителей — 36 российских футболистов, пишет Daily Mail.
Росбалт вчера в 05:00
Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 03:21
3,2K
Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
32
Общество

В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
17
Здоровье

Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье

По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
Подмосковье Сегодня 07:54
1K
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
6
Общество

В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток

Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
576
Футбол

Президент «Лиона» сократил себе зарплату на 30%

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас принял решение уменьшить себе зарплату на фоне пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 16:11
Общество

Сайт «Бессмертного полка» атаковали хакеры

9 мая т.г. сайт подвергся хакерским атакам, в результате которых злоумышленники пытались сорвать трансляцию.
ГТРК Владимир 09:50
373
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Шоу-бизнес

61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

Вокруг ТВ 08:29
14
Общество

Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты

В сообщении говорится о том, что начать бронировать билеты можно уже завтра, 14 мая. Непосредственно сами полеты начнутся с 1 июня.
Stolica58.ru 06:21
88
Здоровье

Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса

Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
19
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
30
Общество

Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
771
Общество

Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки

С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
15
Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
185
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
4K
Общество

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомости 13:08
120
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 13:50
Общество

Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса повысили в США

Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME).
Live24 01:38
29
Общество

Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован.
ТАСС 14:58
Политика

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
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Шоу-бизнес

Джиган признался Тимати, что от зависимости его спасла Самойлова

Рэпер Джиган поделился подробностями своего лечения в реабилитационной клинике с исполнителем Тимати.
iReactor 06:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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