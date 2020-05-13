Коронавирус
RT на русскомМИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России
Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий российского внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных.ТАСС11:21
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Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга
В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
Piter.tv 15:41
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Гаджеты
EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев
Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона.
3DNews 11 мая в 10:09
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
Происшествия
В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС
REGNUM 11 мая в 04:26
Футбол
Директор «Фиорентины»: принёс коронавирус в дом, заболело 9 человек
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, как лечился от коронавируса на протяжении 48 дней.
Чемпионат 17:53
Общество
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Ведомости вчера в 15:40
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Авто
В России стартовали продажи новой «ГАЗели»
Как информирует портал «РГ», новинка официально поступила в продажу, дилеры уже объявили о старте приёма заказов.
CarsWeek.ru 05:03
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
Единоборства
Макгрегор посоветовал Фергюсону поблагодарить докторов
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор предложил американцу Тони Фергюсону заткнуться.
Матч ТВ 06:00
Космос
Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе
Замечено, что на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для того, чтобы можно было говорить об образовании жизни на Марсе.
РЕН ТВ 11 мая в 19:41
Общество
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
Известия 17:17
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Политика
Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций
Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
Футбол
Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня
Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.
Чемпионат 16:42
Общество
Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
Экономика
Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса
Италия выделит в общей сложности 55 миллиардов евро на восстановление экономики и населения от эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:14
Футбол
Шевченко заявил, что мечтает возглавить «Милан»
Газета.Ru 17:51
Политика
Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22