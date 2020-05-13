Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных.

с чего всё началось

Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий российского внешнеполитического ведомства.

МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Общество У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры. 1

Общество В школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 154

Общество Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. 877

Гаджеты EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона. 3

Футбол Директор «Фиорентины»: принёс коронавирус в дом, заболело 9 человек Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, как лечился от коронавируса на протяжении 48 дней.

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 1,5K

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 6

Авто В России стартовали продажи новой «ГАЗели» Как информирует портал «РГ», новинка официально поступила в продажу, дилеры уже объявили о старте приёма заказов. 19

Музыка Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров. 541

Единоборства Макгрегор посоветовал Фергюсону поблагодарить докторов Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор предложил американцу Тони Фергюсону заткнуться.

Космос Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе Замечено, что на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для того, чтобы можно было говорить об образовании жизни на Марсе. 2

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 4,5K

Экономика Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. 252

Политика Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе. 361

Футбол Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.

Экономика Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса Италия выделит в общей сложности 55 миллиардов евро на восстановление экономики и населения от эпидемии коронавируса.