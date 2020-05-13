Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий российского внешнеполитического ведомства.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

В МИД считают, что фейками о смертности в РФ западные СМИ отвлекают от проблем своих стран

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных.
ТАСС11:21

Подробнее о событии

МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

RT на русском11:26

МИД объяснил рост числа фейков за рубежом о гибели от COVID-19 в России

News.ru11:52

МИД объяснил, почему западные СМИ используют фейки о COVID-19 в РФ

РЕН ТВ11:37

В МИДе назвали фейки о смертности в России попыткой Запада скрыть свои проблемы

Известия11:34

МИД назвал фейком статьи о заниженной смертности от коронавируса в России

Lenta.ru12:14

В МИД считают, что фейками о смертности в РФ западные СМИ отвлекают от проблем своих стран

ТАСС11:21

МИД прокомментировал статьи о статистике по коронавирусу в России

РИА Новости11:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Общество

У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга

В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
Piter.tv 15:41
1
Общество

Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе

Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
1
Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
154
Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
877
Экономика

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
6
Гаджеты

EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев

Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона.
3DNews 11 мая в 10:09
3
Происшествия

На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
40
Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

REGNUM 11 мая в 04:26
154
Футбол

Директор «Фиорентины»: принёс коронавирус в дом, заболело 9 человек

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, как лечился от коронавируса на протяжении 48 дней.
Чемпионат 17:53
Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Ведомости вчера в 15:40
415
Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
392
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
1,5K
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
6
Авто

В России стартовали продажи новой «ГАЗели»

Как информирует портал «РГ», новинка официально поступила в продажу, дилеры уже объявили о старте приёма заказов.
CarsWeek.ru 05:03
19
Музыка

Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров

Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
541
Единоборства

Макгрегор посоветовал Фергюсону поблагодарить докторов

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор предложил американцу Тони Фергюсону заткнуться.
Матч ТВ 06:00
Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Вести.Ru 15:17
69
Космос

Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе

Замечено, что на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для того, чтобы можно было говорить об образовании жизни на Марсе.
РЕН ТВ 11 мая в 19:41
2
Общество

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

Известия 17:17
130
Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
13
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
4,5K
Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
252
Политика

Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
361
Футбол

Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня

Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.
Чемпионат 16:42
Общество

Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
239
Экономика

Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса

Италия выделит в общей сложности 55 миллиардов евро на восстановление экономики и населения от эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:14
Футбол

Шевченко заявил, что мечтает возглавить «Милан»

Газета.Ru 17:51
Политика

Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
5
Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное