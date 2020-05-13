Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных.

с чего всё началось

Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий российского внешнеполитического ведомства.

МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

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