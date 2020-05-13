Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий российского внешнеполитического ведомства.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

В МИД считают, что фейками о смертности в РФ западные СМИ отвлекают от проблем своих стран

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных.
ТАСС11:21

Подробнее о событии

МИД назвал фейком статьи о заниженной смертности от коронавируса в России

Lenta.ru12:14

МИД объяснил рост числа фейков за рубежом о гибели от COVID-19 в России

News.ru11:52

МИД прокомментировал статьи о статистике по коронавирусу в России

РИА Новости11:21

В МИДе назвали фейки о смертности в России попыткой Запада скрыть свои проблемы

Известия11:34

МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

RT на русском11:26

В МИД считают, что фейками о смертности в РФ западные СМИ отвлекают от проблем своих стран

ТАСС11:21

МИД объяснил, почему западные СМИ используют фейки о COVID-19 в РФ

РЕН ТВ11:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана 19:21
118
Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU 09:15
300
Армия и оружие

В Японию прибыла первая пара заказанных конвертопланов «Оспри»

Япония стала первой зарубежной страной, которой поставлены конвертопланы "Оспри".
Mil.Press Военное вчера в 04:22
1
Общество

Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
927
Общество

В СПЧ проследят за сохранением отпуска учителей при неясности с ЕГЭ

Глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по трудовым и пенсионным правам Борис Кравченко сообщил, что будет следить за сохранением полноценного отпуска учителей в связи с неясной пока на фоне пандемии коронавируса ситуацией с проведением ЕГЭ.
РИА Новости 21:19
Здоровье

В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия 03:19
Политика

В Кремле сообщили, что массового укрупнения регионов не будет

Слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа не является стартом кампании по массовому укрупнению российских регионов, заявил источник в администрации президента РФ Владимира Путина.
News.ru 20:35
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
3,5K
Общество

Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе

Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
13
Хоккей

Стала известна зарплата Дацюка в «Автомобилисте»

Стала известна заработная плата нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Павла Дацюка согласно новому контракту, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru 18:38
Общество

В Усть-Кутском районе выявили два очага коронавируса среди вахтовиков

В Усть-Кутском районе зафиксированы два очага коронавируса среди людей, приехавших работать по вахтовому методу.
Областная газета (г. Иркутск) 02:41
12
Кино

«Новые мутанты» выйдут в прокат 28 августа

Игромания.ру 13:31
1
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
373
Общество

В Красноярске сняли на видео километровые очереди за СНИЛС

На днях президент пообещал пособие до 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которое можно оформить через сайт «Госуслуги».
Байкал24 16:46
44
Футбол

UEFA не пойдет на сокращение отборочных раундов в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пока не принял никаких конкретных решений по поводу проведения отборочного раунда европейских кубков следующего сезона.
Ридус 11 мая в 15:30
Армия и оружие

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей

Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
5
Общество

Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe

Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe.
News.ru 11 мая в 10:05
56
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
7
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
1,2K
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
685
Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
68
Общество

Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком

«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 11:34
3
Происшествия

В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании

Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
98
Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 10:37
2
Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru 15:17
70
Космос

ИИ составит галактический каталог

Популярная механика 14:30
Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

МордовМедиа вчера в 15:27
393
Общество

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
126
Авто

Kia Mohave получил новую «топовую» версию

Кроссовер Kia Mohave нового поколения получил роскошную версию Mohave Gravity.
Новые автомобили вчера в 12:08
13
Авто

Маскарад: как пройти ТО в условиях пандемии

Как правило, отсрочка дана до конца мая, кроме того, у части брендов недопустим перепробег, из-за которого можно лишиться гарантии.
Известия 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное