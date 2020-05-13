Коронавирус
RT на русскомМИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России
Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий российского внешнеполитического ведомства.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных.ТАСС11:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана 19:21
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU 09:15
Армия и оружие
В Японию прибыла первая пара заказанных конвертопланов «Оспри»
Япония стала первой зарубежной страной, которой поставлены конвертопланы "Оспри".
Mil.Press Военное вчера в 04:22
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Общество
В СПЧ проследят за сохранением отпуска учителей при неясности с ЕГЭ
Глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по трудовым и пенсионным правам Борис Кравченко сообщил, что будет следить за сохранением полноценного отпуска учителей в связи с неясной пока на фоне пандемии коронавируса ситуацией с проведением ЕГЭ.
РИА Новости 21:19
Здоровье
В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия 03:19
Политика
В Кремле сообщили, что массового укрупнения регионов не будет
Слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа не является стартом кампании по массовому укрупнению российских регионов, заявил источник в администрации президента РФ Владимира Путина.
News.ru 20:35
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
Хоккей
Стала известна зарплата Дацюка в «Автомобилисте»
Стала известна заработная плата нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Павла Дацюка согласно новому контракту, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru 18:38
Общество
В Усть-Кутском районе выявили два очага коронавируса среди вахтовиков
В Усть-Кутском районе зафиксированы два очага коронавируса среди людей, приехавших работать по вахтовому методу.
Областная газета (г. Иркутск) 02:41
Кино
«Новые мутанты» выйдут в прокат 28 августа
Игромания.ру 13:31
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
В Красноярске сняли на видео километровые очереди за СНИЛС
На днях президент пообещал пособие до 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которое можно оформить через сайт «Госуслуги».
Байкал24 16:46
Футбол
UEFA не пойдет на сокращение отборочных раундов в еврокубках
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пока не принял никаких конкретных решений по поводу проведения отборочного раунда европейских кубков следующего сезона.
Ридус 11 мая в 15:30
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
Общество
Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe
Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe.
News.ru 11 мая в 10:05
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
Общество
Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком
«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 11:34
Происшествия
В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании
Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 10:37
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru 15:17
Космос
ИИ составит галактический каталог
Популярная механика 14:30
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа вчера в 15:27
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Авто
Kia Mohave получил новую «топовую» версию
Кроссовер Kia Mohave нового поколения получил роскошную версию Mohave Gravity.
Новые автомобили вчера в 12:08
Авто
Маскарад: как пройти ТО в условиях пандемии
Как правило, отсрочка дана до конца мая, кроме того, у части брендов недопустим перепробег, из-за которого можно лишиться гарантии.
Известия 17:02