Политика
Взгляд.руМИД отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала невыдачу виз США членам российской делегации грубым нарушением устава ООН.
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Посол РФ назвал невыдачу виз одним из острейших раздражителей в отношениях с США
Коммерсантъвчера в 20:29
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Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки
Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Здоровье
Гастроэнтеролог назвала связь между изжогой и раком пищевода
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь развивается из-за заброса содержимого желудка в пищевод.
Здоровье
Калининградский Минздрав назвал законным видеонаблюдение в кабинете гинеколога
Руководитель Минздрава Калининградской области Александр Кравченко назвал съемку законной.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Армия и оружие
Россия определилась с мерами после наступления боевиков в Идлибе
Россия определилась с мерами после наступления боевиков в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
ЧФР Клуж – Севилья: румыны не смогут победить
Комментатор телеканала «Хабар» и эксперт сайта Legalbet Амангельды Сейтханов предлагает ставку на Севилью в матче Лиги Европы.
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Биатлон
Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ
Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
Политика
Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику
Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Финансы
Рубль незначительно снизился к доллару и евро
Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
Шоу-бизнес
Пользователи Instagram назвали Кайли Дженнер «плохой матерью»
Кайли Дженнер назвали плохой матерью - виноваты в этом оказались огромные серьги, которые она надела на двухлетнюю дочь.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
Кино
Драма «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль
Теннис
Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Призовой фонд соревнований Open 13 Provence составляет € 692 тыс. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Политика
В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ
В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Гаджеты
Sony представила недорогой смартфон Xperia L4
Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Авто
КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины
«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.