Политика

Взгляд.руВзгляд.руМИД отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала невыдачу виз США членам российской делегации грубым нарушением устава ООН.
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