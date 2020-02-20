Общество Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.

Происшествия В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.

Происшествия Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».

Биатлон Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.

Политика Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Финансы Рубль незначительно снизился к доллару и евро Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.

Общество Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.

Футбол Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.

Гаджеты Sony представила недорогой смартфон Xperia L4 Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.