Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер.

Германия объявила двоих сотрудников российского посольства персонами нон грата днем 4 декабря. Таким образом, дипломаты будут высланы из страны. В МИД ФРГ пояснили, что это решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в столице Германии.

МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Германии

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