Политика

РБКРБКМИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Германии

Германия объявила двоих сотрудников российского посольства персонами нон грата днем 4 декабря. Таким образом, дипломаты будут высланы из страны. В МИД ФРГ пояснили, что это решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в столице Германии.
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Мария Захарова
Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер.
— Мария Захарова, российский дипломатПервый канал 10:40

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