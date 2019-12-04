Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Ранее сегодня, 4 декабря, в МИД ФРГ сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из столицы Германии. Дипломаты объявлены персонами нон грата. Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.
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Мария Захарова
Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер.
— Мария Захарова, российский дипломатПервый канал 10:40

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