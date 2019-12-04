Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер.

Ранее сегодня, 4 декабря, в МИД ФРГ сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из столицы Германии. Дипломаты объявлены персонами нон грата. Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Политика Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.

Общество Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии 21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.

Политика Президент Польши отказался считать Россию врагом Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.

Политика Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Игры В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3: Nemesis Оригинальный Resident Evil 3: Nemesis вышел в 1999 году, а ремейк появится в 2020 году, причем он выйдет сразу на все платформы — PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Общество Росстат подсчитал стоимость новогоднего оливье В России продукты на салат оливье подорожали за год на 4,6%. Если год назад четыре порции салата стоили 325 рублей, то сейчас они обойдутся в 340 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.

Общество В Москве начался снос киноцентра «Соловей» Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Гаджеты Apple намерена выпускать iPhone дважды в год Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.