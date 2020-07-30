Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД РФ прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Трактовка Минском задержания 33 россиян не выдерживает никакой критики, а попытка представить инцидент как внешнее вмешательство в дела Беларуси вызывает по меньшей мере недоумение. Об этом заявили в российском МИДе.
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