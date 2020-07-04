Политика
РБКМИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Ведомство на своем сайте опубликовало развернутый комментарий в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).Взгляд.ру11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Футбол
«Милан» разгромил «Лацио» в гостевом матче Серии А
В 30-м туре Серии А «Милан» одержал крупную победу над римским «Лацио».
RT на русском 17:36
Футбол
Гончаренко: после первого гола «Ахмату» ЦСКА поймал кураж
После первого гола поймали кураж, на нём забили ещё два мяча.
RT на русском 16:43
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Новый фильм-катастрофа российского актера Данилы Козловского выйдет в прокат в Северной Америке.
CT news вчера в 15:19
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Компания Dodge показала обновленную версию внедорожника модели Durango, которая стала самым мощным авто своего класса в мире.
Дни24 вчера в 12:54
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей вчера в 09:36
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
В настоящее время миллионы людей по всему миру страдают таким распространенным явлением как ожирение.
Лезги газет вчера в 01:26
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Общество
ВОЗ прекратила испытания некоторых лекарств на пациентах с COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
Газета.Ru 14:58
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
Футбол
В Армении дисквалифицированы 5 клубов за участие в договорных матчах
Клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» (все - Первая лига) и «Ереван» (Премьер-лига) принимали участие в организации договорных встреч.
Евро-футбол.ру 09:50
Футбол
«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ из-за финансовых проблем
Отказ волгоградской команды прямо связан с проблемами с финансированием клуба: у «Ротора» просто нет денег для участия РПЛ.
ProstoProSport 04:00
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Футбол
В РПЛ не исключили проведения матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов высказал мнение о возможном месте проведения матча за Суперкубок России по футболу.
RT на русском 08:42
Армия и оружие
Сирийская армия «развернула» американский военный конвой
ИА Красная Весна 14:30
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
Авто
НП «ГЛОНАСС» и «Рексофт» работают над вторым этапом проектирования платформы «Автодата»
Вторая стадия проекта стала логическим завершением первой, в рамках которой появилась общая итоговая концепция «Автодаты».
Car.ru 13:02
Шоу-бизнес
Харламов резко похудел после расставания с Асмус
В начале лета Гарик Харламов и Кристина Асмус подали на развод, о чем сообщили подписчикам.
Экономика сегодня 12:05
Политика
Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Футбол
Гранада — Валенсия 2:2
В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru 17:53
Энергетика
Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%
Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС 01 июля в 06:27
Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии
РИА Новости 17:30
Шоу-бизнес
Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы
3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
ВладТайм 03:28
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», не забив пенальти
"Красно-зеленые" сыграли вничью с "Сочи" (0:0) во встрече 26-го тура чемпионата России. Поединок в Черкизово получился сверхнасыщенным.
Российская газета 15:50
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00