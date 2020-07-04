с чего всё началось

Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть В настоящее время миллионы людей по всему миру страдают таким распространенным явлением как ожирение. 179

Единоборства Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов. 6

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,3K

Экономика Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. 234

Шоу-бизнес Харламов резко похудел после расставания с Асмус В начале лета Гарик Харламов и Кристина Асмус подали на развод, о чем сообщили подписчикам.

Футбол Гранада — Валенсия 2:2 В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.

Энергетика Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45% Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 38