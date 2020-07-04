Политика

РБКРБКМИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.
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 опубликовало развернутый комментарий в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).
Взгляд.ру11:35

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МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

РБК13:26

МИД: американцы признались, что не в курсе проведения Россией ядерных испытаний

Вести.Ru11:59

МИД допустил, что США хотят отказаться от моратория на ядерные испытания

РИА Новости12:19

Россия ответила на обвинения США в подземных испытаниях ядерного оружия

Взгляд.ру11:35

МИД не исключил отказа США от моратория на ядерные испытания

RT на русском12:14

Россия подозревает США в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания

Газета.Ru11:56

В МИД заявили, что Россия продолжает строго придерживаться моратория на ядерные испытания

ТАСС11:43
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
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Футбол

«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

В матче было 2 удаления: на 25-й минуте за грубый фол прямая красная карточка была показана защитнику самарцев Владимиру Полуяхтову, а на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ростова» Даниил Ведерников.
Sport24.ru 13:27
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В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2

На территории Украины местными военными силами были проведены испытания турецкого Bayraktar ТВ2.
Актуальные Новости 07:23
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Происшествия

В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками

В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
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Политика

Сенатор объяснил, почему Россия вправе выдвигать требования к Украине

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
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Происшествия

Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Политика

США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет

Утро.ru вчера в 03:50
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 13:09
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
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Происшествия

В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей

На юге Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей. Как пишут журналисты, эти люди находятся в состоянии "остановки сердца и легких".
Российская газета 10:39
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Авто

Chery выпустит в России кроссовер с новым силовым агрегатом

Car.ru вчера в 12:27
Футбол

Мостовой заявил о готовности возглавить московский «Спартак»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером московского «Спартака».
ProstoProSport 08:23
Общество

Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

Инстаграм-аккаунт news095 опубликовал видео с похорон тренера Абдулманапа Нурмагомедова, на котором видно, что на траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:17
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Общество

Названы более устойчивые к коронавирусу народы

Разные народы имеют разную восприимчивость к новому коронавирусу, азиаты и ближайшие к ним этносы менее чувствительны к этому заболеванию, заявил российский вирусолог Анатолий Альтштейн.
Взгляд.ру 13:40
Политика

В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым

В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
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Наука

Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвлённый поток света

МедиаПоток 07:18
Общество

Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, — урок для не соблюдающих карантин во время пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 05:58
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Кино

Большой фестиваль мультфильмов пройдет онлайн

Санкт-Петербургские ведомости 07:00
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Общество

В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова

РБК 14:12
Армия и оружие

В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса

Свыше 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:21
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Экономика

Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 02 июля в 12:15
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Шоу-бизнес

Шнуров впервые показал видео с четвертой женой

Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей вчера в 02:21
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Футбол

Худяков — о победе над «Спартаком»: ради такого стоит жить

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал победу команды в выездном матче со "Спартаком" (3:2).
Чемпионат 13:43
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском 13:21
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Здоровье

В Свердловской области выявили 268 новых случаев коронавируса

За сутки в Свердловской области еще у 268 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:54
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