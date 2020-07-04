с чего всё началось

Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 525

Футбол «Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями В матче было 2 удаления: на 25-й минуте за грубый фол прямая красная карточка была показана защитнику самарцев Владимиру Полуяхтову, а на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ростова» Даниил Ведерников.

Происшествия Российский военный найден мертвым в Гюмри В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник. 10

Происшествия СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. 909

Происшествия В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей На юге Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей. Как пишут журналисты, эти люди находятся в состоянии "остановки сердца и легких". 49

Футбол Мостовой заявил о готовности возглавить московский «Спартак» Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером московского «Спартака».

Общество Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова Инстаграм-аккаунт news095 опубликовал видео с похорон тренера Абдулманапа Нурмагомедова, на котором видно, что на траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. 10

Общество Названы более устойчивые к коронавирусу народы Разные народы имеют разную восприимчивость к новому коронавирусу, азиаты и ближайшие к ним этносы менее чувствительны к этому заболеванию, заявил российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

Политика В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости". 192

Общество Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, — урок для не соблюдающих карантин во время пандемии коронавирусной инфекции. 820