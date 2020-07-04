Политика
ИзвестияМИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Обвинения Вашингтона в отношении Москвы по невыполнению обязательств по Договору об ограничении подземных испытаний ядерного оружия строятся «на абсолютно ложных посылах». Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Ведомство на своем сайте опубликовало развернутый комментарий в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).Взгляд.рувчера в 11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия подозревает США в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания
Газета.Ruвчера в 11:56
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Жена Овечкина впечатлила Бузову своей физической формой. ФОТО
Sport.ru вчера в 18:30
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском вчера в 13:21
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия
Двенадцатый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Кемерово, 5 июля 2020, 07:53 — REGNUM Двенадцатый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на своем канале в Telegram.
REGNUM 00:53
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb 03 июля в 18:02
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных дорогах
UfacityNews.ru вчера в 15:46
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Происшествия
В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru вчера в 09:13
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
Здоровье
В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено.
ТАСС 03 июля в 08:11
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
Здоровье
Какие продукты не рекомендуется хранить вместе
SM News 03 июля в 06:09
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor 03 июля в 12:13
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ вчера в 07:14
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
Газета.Ru вчера в 17:17
Общество
В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия
Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек
На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 20:37
Политика
Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru вчера в 13:57
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
The GEEK 03 июля в 03:16
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Вести.Ru вчера в 21:55
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 02 июля в 10:07