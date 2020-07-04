с чего всё началось

Обвинения Вашингтона в отношении Москвы по невыполнению обязательств по Договору об ограничении подземных испытаний ядерного оружия строятся «на абсолютно ложных посылах». Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,7K

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