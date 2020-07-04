Политика

ИзвестияИзвестияМИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Обвинения Вашингтона в отношении Москвы по невыполнению обязательств по Договору об ограничении подземных испытаний ядерного оружия строятся «на абсолютно ложных посылах». Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось
Ведомство на своем сайте
 опубликовало развернутый комментарий в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).
Взгляд.рувчера в 11:35

Подробнее о событии

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Известия00:10

Россия подозревает США в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания

Газета.Ruвчера в 11:56

В МИД заявили, что Россия продолжает строго придерживаться моратория на ядерные испытания

ТАССвчера в 11:43

Россия ответила на обвинения США в подземных испытаниях ядерного оружия

Взгляд.рувчера в 11:35

МИД не исключил отказа США от моратория на ядерные испытания

RT на русскомвчера в 12:14

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

РБКвчера в 13:26

МИД допустил, что США хотят отказаться от моратория на ядерные испытания

РИА Новостивчера в 12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,7K
Шоу-бизнес

Жена Овечкина впечатлила Бузову своей физической формой. ФОТО

Sport.ru вчера в 18:30
1
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском вчера в 13:21
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
6
Происшествия

Двенадцатый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

Кемерово, 5 июля 2020, 07:53 — REGNUM Двенадцатый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на своем канале в Telegram.
REGNUM 00:53
3
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
21
Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
4
Шоу-бизнес

Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой

Gazeta.SPb 03 июля в 18:02
5
Транспорт

«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных дорогах

UfacityNews.ru вчера в 15:46
634
Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
323
Происшествия

В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка

РИА Новости вчера в 16:14
1
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
225
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
863
Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru вчера в 09:13
53
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
4,2K
Здоровье

В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено.
ТАСС 03 июля в 08:11
91
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
152
Политика

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
66
Здоровье

Какие продукты не рекомендуется хранить вместе

SM News 03 июля в 06:09
Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor 03 июля в 12:13
103
Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Известия 00:14
1,5K
Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ вчера в 07:14
1,4K
Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
Газета.Ru вчера в 17:17
13
Общество

В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

Газета.Ru вчера в 13:27
1,1K
Происшествия

Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек

На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 20:37
53
Политика

Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru вчера в 13:57
35
Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

The GEEK 03 июля в 03:16
77
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
1,6K
Армия и оружие

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Вести.Ru вчера в 21:55
76
Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 02 июля в 10:07
653
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное