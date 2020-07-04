Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях

Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
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 опубликовало развернутый комментарий в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).
Взгляд.ру11:35

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Россия подозревает США в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания

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Вести.Ru11:59

МИД допустил, что США хотят отказаться от моратория на ядерные испытания

РИА Новости12:19
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Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
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Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

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Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье

Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
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Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.
Коммерсантъ 10:37
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Политика

Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

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Происшествия

Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
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Политика

Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине

Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
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Общество

В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
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Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
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Происшествия

Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
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Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
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Армия и оружие

Газета WSJ заявила об увеличении числа подлодок РФ в Атлантике

Американская газета Wall Street Journal заявила, что российские подводные лодки якобы испытывают силы НАТО в Северной Атлантике.
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Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
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В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
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Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
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Nissan вывел на тесты обновлённый рамный внедорожник Terra

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Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Данный договор расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введённый Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.
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