Политика
РИА НовостиМИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях
Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Ведомство на своем сайте опубликовало развернутый комментарий в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).Взгляд.ру11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции
Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Футбол
Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:32
Музыка
«Мелодия» выпустила диск Антона Батагова
«Фирма Мелодия» представляет новый диск пианиста и композитора Антона Батагова «Солнечная ночь».
Орфей вчера в 07:48
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
Спорт
Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.
Коммерсантъ 10:37
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Политика
Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor вчера в 12:13
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Политика
Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине
Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
News.ru 11:44
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
Армия и оружие
Газета WSJ заявила об увеличении числа подлодок РФ в Атлантике
Американская газета Wall Street Journal заявила, что российские подводные лодки якобы испытывают силы НАТО в Северной Атлантике.
ФАН 02 июля в 21:14
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Армия и оружие
Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142
Газета.Ru 09:17
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru вчера в 03:56
Происшествия
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Кино
В комиксе «New Excalibur» от Marvel появился Гарри Поттер
Актуальные Новости 04:16
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 02 июля в 10:28
Авто
Nissan вывел на тесты обновлённый рамный внедорожник Terra
Папарацци удалось зафиксировать новый внедорожник Nissan Terra, который проходил тестирование.
Car.ru 06:03
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.
Российская газета 11:45
Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45