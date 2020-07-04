с чего всё началось

Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.

МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях

Политика Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил. 19

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 105

Футбол Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч чемпионата России Грозненский "Ахмат" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.

Музыка «Мелодия» выпустила диск Антона Батагова «Фирма Мелодия» представляет новый диск пианиста и композитора Антона Батагова «Солнечная ночь».

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Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 91

Политика Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно. 126

Политика Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,2K

Происшествия Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания. 66

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Происшествия В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу. 1

Армия и оружие Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд "Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства. 134

Авто Nissan вывел на тесты обновлённый рамный внедорожник Terra Папарацци удалось зафиксировать новый внедорожник Nissan Terra, который проходил тестирование.

Автоспорт Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.