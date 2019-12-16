Политика

РБКРБКМИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ. Так дипведомство прокомментировало доклад Наблюдательной миссии ООН на Украине. «Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», — говорится в сообщении.
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МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

РБКвчера в 15:21

МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении с украинцами

РИА Новостивчера в 14:25

МИД России отреагировал на доклад миссии ООН по Украине

RT на русскомвчера в 14:50

Россия отвергла выводы ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины

Lenta.ruвчера в 14:36

В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине

Российская газетавчера в 14:28

МИД РФ опроверг выводы ООН о жестоком обращении с гражданами Украины

Известиявчера в 14:58

В МИД РФ отвергли обвинения миссии ООН в «жестоком обращении» с украинцами

REGNUMвчера в 14:15
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Камский автомобильный завод к 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.
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Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов

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Pravda.Ru вчера в 04:39
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В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Газета.Ru вчера в 05:39
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Коммерсантъ вчера в 13:58
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Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей

Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
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В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
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Настя Каменских скопировала образ Лилу из «Пятого элемента»

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Стоит отметить, что российский нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.
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Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
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Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС вчера в 17:19
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Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
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Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Газета.Ru вчера в 21:35
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Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
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Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках по телевидению

Lenta.ru вчера в 14:03
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Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
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Специалисты NASA нашли в радиационных полюсах Земли электроны-убийцы

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Неожиданное открытие: Астрономы доказали, что Вселенная замкнута

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