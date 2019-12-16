Политика

РБКРБКМИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ. Так дипведомство прокомментировало доклад Наблюдательной миссии ООН на Украине. «Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», — говорится в сообщении.
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В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине

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В МИД РФ отвергли обвинения миссии ООН в «жестоком обращении» с украинцами

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16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
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Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, о задержании в Москве Александра Бояршинова, которого обвиняют в двух убийствах, совершенных в 2013 году в Зейском районе Амурской области.
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Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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Лолита удивила поклонников ещё большим похудением

Советская и российская эстрадная певица Лолита поразила поклонников ещё большим похудением.
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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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Экс-губернатор Левченко останется работать в Иркутской области

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Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
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В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
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Свои опасения по уменьшению доли малого бизнеса в ряде отраслей из-за введения обязательной маркировки товаров высказали эксперты бизнес-сообществ 16 декабря, сообщает ТАСС.
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Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
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Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX

Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
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Опубликована полная версия доклада по импичменту против Трампа

Полная версия доклада, на основе которого в США планируется вынести импичмент действующему лидеру Дональду Трампу, была опубликована в понедельник комитетом по судебным делам палаты представителей.
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Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

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Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
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