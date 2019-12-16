Политика
РБКМИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ. Так дипведомство прокомментировало доклад Наблюдательной миссии ООН на Украине. «Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», — говорится в сообщении.
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Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Происшествия
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину
Въезд на Украину запретили российским журналистам, членам съемочной группы телеканала министерства обороны России «Звезда».
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Происшествия
Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Политика
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Происшествия
В Москве задержан мужчина, 6 лет назад убивший двух человек
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, о задержании в Москве Александра Бояршинова, которого обвиняют в двух убийствах, совершенных в 2013 году в Зейском районе Амурской области.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Шоу-бизнес
Лолита удивила поклонников ещё большим похудением
Советская и российская эстрадная певица Лолита поразила поклонников ещё большим похудением.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Политика
Экс-губернатор Левченко останется работать в Иркутской области
Поражений больше, чем побед: чем запомнился Левченко в Иркутской области До этого он неоднократно заявлял, что намеревается принять участие и в выборах губернатора 2020 года.
Футбол
Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец «Росс»
Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Экономика
Эксперты бизнеса высказались об обязательной маркировке товаров
Свои опасения по уменьшению доли малого бизнеса в ряде отраслей из-за введения обязательной маркировки товаров высказали эксперты бизнес-сообществ 16 декабря, сообщает ТАСС.
Авто
Самый восточный салон Toyota обрел новый дом
Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
Гаджеты
Назван идеальный смартфон 2020 года
Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
Общество
Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
Футбол
Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу
Политика
Опубликована полная версия доклада по импичменту против Трампа
Полная версия доклада, на основе которого в США планируется вынести импичмент действующему лидеру Дональду Трампу, была опубликована в понедельник комитетом по судебным делам палаты представителей.
Космос
SpaceX запустила ракету со спутником связи
Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Гаджеты
Показан дизайн Samsung Galaxy S11
Транспорт
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Общество
Путин подписал закон о введении в стране электронных трудовых книжек
Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон о введении в стране электронных трудовых книжек.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.