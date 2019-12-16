МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ. Так дипведомство прокомментировало доклад Наблюдательной миссии ООН на Украине. «Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», — говорится в сообщении.

МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

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