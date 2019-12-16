Политика
РБКМИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ. Так дипведомство прокомментировало доклад Наблюдательной миссии ООН на Украине. «Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», — говорится в сообщении.
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Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Происшествия
Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока этапирован в колонию
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию на 15 лет колонии, этапирован из столичного СИЗО в колонию для отбытия наказания.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Футбол
В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
Технологии
Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Путин распространил налог для самозанятых ещё на 19 регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по введению налогового режима для самозанятых ещё на 19 регионов страны.
Футбол
Агент отреагировал на информацию о возвращении Мирзова в «Арсенал»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Резиуана Мирзова, назвал бредом информацию ряда СМИ о том, что тульский «Арсенал» готов арендовать его клиента.
Футбол
Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки
Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой
Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Происшествия
Не по годам: как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 млрд
Историческое дело Басманный суд в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Общество
Историк Соколов рассказал о планах обвенчаться с убитой аспиранткой
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, впервые рассказал об отношениях со своей возлюбленной и жертвой.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Общество
В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе
В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Финансы
Рубль сначала ослабнет до 63, а потом укрепится до 60 — Сбербанк
В первом квартале рубль может укрепиться вместе с некоторыми валютами развивающихся рынков до 60/$ Заключение «первой фазы» торгового соглашения может означать, что в следующем году США и Китай будут избегать эскалации конфликта.
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Политика
Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР
Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
Авто
АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленной Lada 4x4
Популярный изготовитель машин АвтоВАЗ рассказал о начале производства новой версии Lada 4x4.
Экономика
В Якутии построят три «бриллианта» — один из них «Полярная звезда»
При главе Якутии Айсене Николаеве 16 декабря состоялось подписание концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игры
В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2
Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Авто
Структура «Газпромбанка» займется подержанными машинами
Предоставляющая услуги финансовой аренды транспорта для бизнеса компания намерена заняться продажей подержанных автомобилей.
Гаджеты
Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции
В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.