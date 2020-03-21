Политика
РИА НовостиМИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Так он прокомментировал заявление представителя Госдепа о том, что "Россия использовала энергетику как враждебный игрок для враждебных целей".
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Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Вести.Ru07:21
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Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
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Общество
В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом
В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.
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В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии
В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Общество
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Экономика
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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
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Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 41, сообщает минздрав страны в Telegram-канале.
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Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Энергетика
Сечин назвал причины кризиса на глобальном рынке нефти
Глава "Роснефти" назвал в интервью телеканалу "Россия 24" причины кризиса на мировом нефтяном рынке.
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Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Культура
Новая серия «Простоквашино» за сутки набрала 500 тысяч просмотров
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Общество
Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Армия и оружие
В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока
Министерство обороны США заявило об успешном испытании планирующего гиперзвукового блока на Гавайях 19 марта.
Общество
Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» отказалась голосовать по Конституции
Ведущая выпуска новостей на телеканале ГТРК «Камчатка» Александра Новикова отказалась принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Общество
В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
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Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Общество
Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве
Восемь пациентов, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели в Москве.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменили
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
Русская колбаса вызвала восхищение у японского диетолога
Диетолог из Японии Маюко Имаидзуми выразила восхищение полукопченой колбасой, приготовленной по русскому рецепту.
Футбол
Чалов поделился эмоциями после получения предложения из АПЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов поделился эмоциями после получения предложения из клуба "Кристал Пэлас", выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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