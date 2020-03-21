с чего всё началось

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Так он прокомментировал заявление представителя Госдепа о том, что "Россия использовала энергетику как враждебный игрок для враждебных целей".

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Экономика NYT указала на готовность России к экономическому кризису Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Общество Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Общество В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменили Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).