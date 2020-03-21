Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Так он прокомментировал заявление представителя Госдепа о том, что "Россия использовала энергетику как враждебный игрок для враждебных целей".
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Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство
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