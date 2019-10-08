Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует. Считаем ДОН важным инструментом обеспечения европейской безопасности наряду с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года.

На Смоленской площади прокомментировали слова американского конгрессмена-демократа, члена комитета палаты представителей по международным делам Элиота Энгеля, который утверждает, что Трамп собирается выйти из многостороннего Договора по открытому небу.

МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу

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