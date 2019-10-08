Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу

На Смоленской площади прокомментировали слова американского конгрессмена-демократа, члена комитета палаты представителей по международным делам Элиота Энгеля, который утверждает, что Трамп собирается выйти из многостороннего Договора по открытому небу.
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«Подарок для РФ»: демократы о возможном выходе США из Договора по открытому небу

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МИД ответил на сообщения о планах США выйти из Договора по открытому небу

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Россия отреагировала на желание США разорвать еще один договор

Lenta.ru13:14

МИД РФ: официальных заявлений о выходе США из Договора об открытом небе не поступало

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Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

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Турецкая армия открыла артиллерийский огонь по позициям курдов, входящим в «Силы демократической Сирии», в районе Рас-эль-Айн на северо-востоке сирийской республики, сообщил телеканал Al-Arabia со ссылкой на своего корреспондента.
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Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
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РБК 07:26
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад комитета сената Соединенных Штатов о том, что у ее канала RT имеются миллиардные просмотры в YouTube.
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В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду

В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.
РБК 19:35
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель автомобиля

Компания АвтоВАЗ ближе к лету следующего года выпустит новый автомобиль Lada Van.
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Авто

Haval запускает в России собственную программу кредитования

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Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
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Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
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Памятник футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в его родном городе Мальмё на юге Швеции, пишет ТАСС.
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Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
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В ФССП заявили о блокировке поддельного сайта службы

Ранее российский разработчик антивирусных программ "Доктор Веб" (Dr.Web) обнаружил поддельный сайт ФССП России, через который хакеры распространяют троян.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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