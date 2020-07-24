с чего всё началось

Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее глава Госдепа предложил создать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю.

МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

Происшествия Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году). 1

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 532

Наука Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей. 37

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. 922

Общество В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей.

Общество Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение Бывшему главе Белгазпромбанка и незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупом размере в составе организованной группы, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии. 3

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 382

Футбол «Рубин» не продаст Кварацхелию другим клубам РПЛ Казанский "Рубин" не продаст грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию другим клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наука Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств Американские и корейские ученые выяснили, что гепарин, входящий в состав морских водорослей блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир — главный препарат от COVID-19, применяемый в США.

Киберспорт Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.

Общество В России назрел очередной кризис В России назревает очередной кризис: страна вошла в пятерку лидеров по худшим потребительским настроениям. 339

Шоу-бизнес Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке Фанатка Гоши Куценко опубликовала в TikTok видеозапись, на которой рассказала о домогательствах со стороны российского актера. 6

Гаджеты Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.