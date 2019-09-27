Политика
Газета.RuМалахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
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с чего всё началось
«Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии», — написал Малахов на сайте Starhit.ru.RT на русском10:14
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Андрей Малахов отреагировал на гневные комментарии кыргызстанцев в свой адрес
Sputnik Кыргызстан06:42
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
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Цена на нефть растеряла весь рост после атаки на Saudi Aramco
Мировые цены на нефть опустились ниже отметки, на которой они находились до удара, нанесенного 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
РБК 09:13
Армия и оружие
Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии
Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
РЕН ТВ вчера в 13:14
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
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Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
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Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
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Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
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Политика
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Глава СНБО Украины написал заявление об отставке
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МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
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