Политика
Вести.RuРешение КС Молдавии вызвало недоумение российского МИДа
В Москве выразили недоумение и сожаление в связи с решением Конституционного суда Молдавии, фактически аннулировавшим Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 миллионов евро.
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с чего всё началось
Решение Конституционного суда (КС) Молдавии, объявившего неконституционным российско-молдавское межправительственное соглашение о предоставлении кредита на €200 млн «вызывает недоумение и сожаление», сообщил замминистра иностранных дел России Андрея Руденко.Коммерсантъ13:01
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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
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Летние высокие температуры и солнечный свет негативно влияют на распространение новой инфекции.
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В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
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АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
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Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
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«Плющенко и его Мальвина». Рудковская показала, как танцует с мужем
Яна Рудковская, супруга российского фигуриста Евгения Плющенко, опубликовала новое видео в своём «инстаграме».
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Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
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