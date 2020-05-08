с чего всё началось

В Москве выразили недоумение и сожаление в связи с решением Конституционного суда Молдавии, фактически аннулировавшим Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 миллионов евро.

Политика Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. 170

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 142

Происшествия В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей. 206

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 22

Политика МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами. 1

Армия и оружие Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии. 3K

Общество Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации. 2,1K

Культура Роднянский представит сериал о немецких гей-активистах в СССР "Речь идет об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов", - отметил он. 3