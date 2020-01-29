Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.
Читать в источнике
Комментировать805

Подробнее о событии

Захарова ответила Эрдогану на обвинения по Идлибу

Московский Комсомолец13:45

МИД России прокомментировал заявления Эрдогана об обязательствах по Сирии

ТАССвчера в 06:23

МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

РИА Новости10:05

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Lenta.ru09:25

Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе

РБКвчера в 06:34

В Госдуме назвали странными выпады Эрдогана в адрес России из-за Сирии

Интерфаксвчера в 06:51

Турция решила принять меры против «нападений на мирных жителей» в Идлибе

Взгляд.ру11:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Армия и оружие

Командование ВСУ грозит зачистить Республики Донбасса в считанные недели

Украинские вооруженные формирования в считанные недели зачистят Донецкую и Луганскую Народные Республики, если Россия перестанет оказывать им поддержку.
ИА Новороссия 08:17
Происшествия

67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

Газета.Ru 14:42
Культура

Умерла актриса из фильма про приключения Шурика

Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни.
Телеканал 360° 10:30
Политика

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 15:08
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия 15:50
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Политика

В Конституции хотят закрепить понятие семьи как союз мужчины и женщины

В отредактированной Конституции России может появиться пункт, который закрепляет понятие «семья» исключительно как союз мужчины и женщины.
Афиша Daily 09:15
Авто

Volkswagen анонсировал премьеру нового кроссовера

Судя по видео, новый кроссовер Volkswagen будет напоминать T-Cross.
AutoNews 06:57
Политика

Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками

RT на русском 15:04
Интернет

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
3DNews 13:55
Происшествия

Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

РИА Новости 12:51
Общество

Роспотребнадзор опроверг данные о заражении коронавирусом в Москве

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве",- говорится в сообщении.
РИА Новости 16:23
Общество

В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
REGNUM 05:21
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
REGNUM 13:33
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
RT на русском 11:11
Футбол

«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса

Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине». Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
Бомбардир.ру 14:59
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Общество

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Газета.Ru 01:11
Спорт

ОКР и Минспорт планируют добиться от ВФЛА сложения полномочий

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта России по итогам экстренного совещания рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий.
Известия 13:31
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции

RT на русском 16:08
Наука

Как шимпанзе ведут себя в детской комнате

Как показали многочисленные эксперименты, проводившиеся с шимпанзе во второй половине XX века, они способны общаться с использованием жестов, значков и т. п. При этом обезьяны вполне способны выстраивать эти символы в сложные «фразы», распознавать среди них те, что несут смысл, отбраковывать «мусор» и даже учить экспериментаторов правильной речи.
Популярная механика 07:15
Футбол

Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
NewInform 07:06
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии

В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
REGNUM 03:59
Технологии

Avast извинился и закрыл компанию, продававшую данные пользователей

Компанию Jumpshot, которая была обвинена в продаже данных пользователей бесплатного антивируса, решено закрыть, сообщил главный исполнительный директор Avast Ондржей Влчек 30 января в своем блоге.
Красная весна 11:22
Общество

Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково

Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
РБК 12:47
Авто

Mercedes-Benz S-Class показали без камуфляжа

На днях в Сети в Instagram были выложены снимки модели Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа.
Anonsens вчера в 00:20
Общество

В Киеве появились билборды о партнерстве с Россией

В Киеве разместили билборды с фразой «Россия — наш стратегический партнер». Рекламные щиты были размещены по всей столице Украины.
URA.Ru 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное