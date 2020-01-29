Политика
РИА НовостиМИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.
Читать в источнике
Оценить1114
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Армия и оружие
Командование ВСУ грозит зачистить Республики Донбасса в считанные недели
Украинские вооруженные формирования в считанные недели зачистят Донецкую и Луганскую Народные Республики, если Россия перестанет оказывать им поддержку.
Культура
Умерла актриса из фильма про приключения Шурика
Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Политика
В Конституции хотят закрепить понятие семьи как союз мужчины и женщины
В отредактированной Конституции России может появиться пункт, который закрепляет понятие «семья» исключительно как союз мужчины и женщины.
Авто
Volkswagen анонсировал премьеру нового кроссовера
Судя по видео, новый кроссовер Volkswagen будет напоминать T-Cross.
Интернет
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Общество
Роспотребнадзор опроверг данные о заражении коронавирусом в Москве
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве",- говорится в сообщении.
Общество
В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США
Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
Футбол
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Футбол
«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса
Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине». Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Спорт
ОКР и Минспорт планируют добиться от ВФЛА сложения полномочий
Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта России по итогам экстренного совещания рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий.
Наука
Как шимпанзе ведут себя в детской комнате
Как показали многочисленные эксперименты, проводившиеся с шимпанзе во второй половине XX века, они способны общаться с использованием жестов, значков и т. п. При этом обезьяны вполне способны выстраивать эти символы в сложные «фразы», распознавать среди них те, что несут смысл, отбраковывать «мусор» и даже учить экспериментаторов правильной речи.
Футбол
Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии
В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
Технологии
Avast извинился и закрыл компанию, продававшую данные пользователей
Компанию Jumpshot, которая была обвинена в продаже данных пользователей бесплатного антивируса, решено закрыть, сообщил главный исполнительный директор Avast Ондржей Влчек 30 января в своем блоге.
Общество
Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково
Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
Авто
Mercedes-Benz S-Class показали без камуфляжа
На днях в Сети в Instagram были выложены снимки модели Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа.
Общество
В Киеве появились билборды о партнерстве с Россией
В Киеве разместили билборды с фразой «Россия — наш стратегический партнер». Рекламные щиты были размещены по всей столице Украины.