Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.

МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

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