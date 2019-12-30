Общество
РИА НовостиМИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД назвал фейком информацию о проведении в ведомстве дорогостоящего корпоратива. Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей. Дипломаты заявили, что МИД никаких мероприятий не организовывал.
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Кино
Второй сезон «Мандалорца» выйдет осенью 2020 года
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
Происшествия
В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви
Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные авто
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Происшествия
Мама ребенка с простреленной головой попросила Рошаля спасти его
Мать семилетнего Егора, который может умереть из-за попадания ему пули в голову, попросила помощи у врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Политика
Кремль объяснил роль Путина в обмене пленными в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин напрямую не задействован в обмене пленными в Донбассе, но влияет на него косвенно.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Армия и оружие
Источник сообщил о переносе сдачи ВМФ подводной лодки «Князь Владимир»
Головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» будет сдан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в первой половине 2020 года.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Шоу-бизнес
У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату
Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Гаджеты
Realme X50 окажется полным аналогом Redmi K30 5G
Экономика
С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу
С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
Футбол
Агент Райола получит € 15 млн за переход Холанда в «Боруссию»
Мино Райола, агент форварда Эрлинга Холанда, который перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию», получит € 15 млн, утверждает журналист Николо Скира.
Политика
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
Армия и оружие
Армия Сирии объявила о продолжении операции в Идлибе
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»
20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».
Общество
Мантуров назвал дату поставок МС-21 за рубеж
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться с 2023–2024 года.
Политика
Лавров заявил, что ядерная сделка с Ираном под угрозой развала
По итогам переговоров Лавров заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, "ядерная сделка" с Тегераном) фактически находится под угрозой развала.
Армия и оружие
Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией
Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о судьбе третьей части «Дэдпула»
Американский актер Райан Рейнольдс рассказал, что студия Marvel работает над третьей частью фильма "Дэдпул".
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.