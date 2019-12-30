МИД назвал фейком информацию о проведении в ведомстве дорогостоящего корпоратива. Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей. Дипломаты заявили, что МИД никаких мероприятий не организовывал.

МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

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